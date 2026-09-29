Lisa頒獎禮造型被指似公雞穿搭一言難盡　鼻子再進化網民勸收手

韓國天團BLACKPINK泰籍成員Lisa獨立發展後，持續活躍於國際舞台，無論時尚活動或早前舉行的世界盃盛事都見到她蹤影。昨日（28日）她出席「MTV音樂錄影帶大獎」（VMA），擊敗Taylor Swift等歐美歌手，憑單曲《Dream》奪得「最佳流行音樂」（Best Pop）大獎。不過除了奪獎之外，Lisa的最新樣貌及造型都成為網民的話題。

Lisa驚喜奪得「最佳流行歌手」大獎。（Getty Images）

Lisa造型被指似公雞

Lisa當日換上兩套誇張搶眼的造型，現身紅地氈的火紅造型極為亮眼，披在肩上的巨型毛毛外套形成強烈視覺效果。另外，上台奪獎時，Lisa換上黑色皮革貼身長裙，配搭白色蓬鬆羊毛外套，手袖位置引起網民熱議。有網民認為兩個造型令Lisa看起來非常臃腫，更指黑色造型似公雞，更著Lisa換掉造型師：「Lisa答應我，把造型師換掉好嗎」、「我覺得她的造型越來越一言難盡...」、「這關乎佢個人品味，對美學嘅感應，佢可以turn down 呢d idea!」、「變好臃腫的感覺，可是記得以前很瘦欸」。

Lisa的最新樣貌及造型都成為網民的話題。（Getty Images）

Lisa造型被指似公雞。（threads）

Lisa五官越見精緻。（Getty Images）

鼻子再進化網民勸收手

另外，有網民指出Lisa的樣貌越見精緻，鼻子與過往有明顯變化，更認為現時精緻的鼻子令五官比例拉低了：「新鼻子太突出了 在她小臉上比例很不好看」、「我覺得她不要再去弄她的鼻子了」、「現在的鼻子比例似乎不太適合」、「回不去了⋯⋯」、「差點認不出來」、「以前的原生臉比較好看」。