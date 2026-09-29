女神配對計劃2｜李爾晨被指偷望郭珮文胸　關嘉敏解圍︰我都會望

由香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦，紫荊文化集團榮譽支持的《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，昨晚（28/9）隆重舉行，而近日播出的TVB戀綜《女神配對計劃2》，其中阮嘉敏、關嘉敏及李爾晨都有出席。在日前播出最新一集中，李爾晨幫郭珮文撥頭髮一幕，在網上掀起話題，更被指撥頭髮前有偷望郭珮文胸部。

近日播出的TVB戀綜《女神配對計劃2》，其中阮嘉敏、關嘉敏及李爾晨接受訪問。（盧振輝 攝）

李爾晨表示一個撥頭髮動作，冇想過會有這麼大迴響︰「真係一個好純粹好簡單的動作。」（盧振輝 攝）

對於一個撥頭髮動作，李爾晨表示冇想過會有這麼大迴響︰「真係一個好純粹好簡單的動作。」至於被指偷看郭珮文胸部，李爾晨一臉尷尬地否認，反觀身邊兩位女士關嘉敏及阮嘉敏就力撐，身材咁好望下都好正常。關嘉敏︰「我都會望呀，如果有望的話係唔出奇，我覺得係佢嘅優勢嚟，靚嘢正常人都會欣賞。我哋平時都有同佢研究下，點先可以做到咁好身材，我諗我要將膝頭哥收埋喺度先做到。」

關嘉敏力撐女人身材好，男人望下都好正常。「我都會望呀，如果有望的話係唔出奇，我覺得係佢優勢嚟。」（盧振輝 攝）

阮嘉敏甚至直接同郭珮文講︰「我可唔可以望呀，可唔可以掂呀？佢會話走開呀，但佢愈叫我走我就愈想望。」（盧振輝 攝）

阮嘉敏亦質疑大家，相信個個都有望。「我每次拍攝都會望，我甚至直接同佢講，我可唔可以望呀，可唔可以掂呀？佢會話走開呀，但佢愈叫我走我就愈想望，唔好話男仔，我女仔都羨慕，真係好誇張S字形，好正！」

至於李爾晨又被網民爆料，指曾目擊他與港姐飛杜拜，李爾晨就明確指出當時是為工作︰「係兩年前拍《巨塔之后》出外景，去布拉格要在杜拜轉機，同行有陳楨怡同埋不少工作人員。」力證純粹為拍劇非拍拖。