陳芷尤第二胎早產囡囡瞓暖箱　誤混母乳全倒掉自責道歉吐產後心聲

前TVB女星陳芷尤（現名陳思帆）早前自爆因突然穿羊水，於懷孕32周時緊急剖腹早產誕下第二胎女兒，現時已入住月子中心休養的她，連日來不時於IG限時動態分享坐月近況及心路歷程。由於女兒屬於早產兒，目前仍需留在醫院照護觀察，日前陳芷尤上載了一張女兒在暖箱內緊緊牽着她手指的照片，並寫道：「It's one week today, my strong little girl! I'm missing you already before I even get to carry you in my arms. 加油！（今天滿一周了，我堅強的小女孩！在還沒能真正把你抱在懷裡之前，我就已經開始想念你了。加油！）」字裏行間都流露出濃濃的母愛與不捨。

陳芷尤（現名陳思帆）在2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

今年5月報喜宣布懷第二胎，並公布今胎佗女！（影片截圖）

陳芷尤第二胎早產誕女。（IG@xoxoapo）

現時已入住月子中心休養的陳芷尤，頭戴藍白花紋漁夫帽、身穿淺色居家哺乳服。雖然剛經歷早產剖腹手術，但見她皮膚紅潤緊緻，氣色相當不俗。（影片截圖）

在月子中心用草藥水洗澡。（IG截圖）

陳芷尤曬女兒握手指照惹心疼。（IG截圖）

誤將不同次數母乳混合全數倒掉 自責道歉：所有的努力都白費了

為了讓留院的女兒喝到最優質的母乳，陳芷尤在月子中心努力泵奶，但起初就因不小心將不同次泵出來的母乳混合裝在同一儲奶袋中，不符合醫院規範而無法使用，不得不全部倒掉，令她極為自責：「Bye bye bm :( Stupid me.. All cannot be used cos I mixed different pump's milk tgt in a pack and its not allowed. All effort gone 🥺 Sorry bb girl. I'll continue trying and send over to you again💪（再見母乳:( 笨拙的我……因為把不同次泵的奶混在一起而不合規，全都不能用了。所有的努力都白費了🥺對不起寶貝女兒，我會繼續努力再泵給你💪）」幸好她最後成功泵到奶，更曬出拿着奶樽的自拍照，並寫道：「Slowly but surely（慢工出細貨）」。

誤混母乳全倒掉自責道歉。（IG截圖）

成功！（IG截圖）

月子餐。（IG截圖）

陳芷尤感嘆新手媽媽身心壓力大 吐露心聲：不堅強也沒關係

除了母乳問題，陳芷尤亦有感而發地吐露產後媽媽的真實心聲，她坦言有時候與其他媽媽聊天並獲得鼓勵，意義重大：「因為沒有人能真正理解一位母親在身體、心理和情感上所經歷的一切，我正在學習接受『不堅強也沒關係』。有時候獨自承擔一切確實太沉重了，所以如果有需要，請毫不猶豫地找人傾訴，你不需要永遠保持堅強。」最後，她亦非常感謝連日來傳訊息關心與慰問她的親朋好友及網民，坦言雖然無法逐一回覆，但每一句關心她都看在眼裏、銘記在心。不少網民亦紛紛留言為她打氣，叫她坐月好好休息，毋須給自己過大壓力！

氣色紅潤。（IG截圖）

吐露產後心聲。（IG截圖）

陳芷尤在中秋節分享早前與老公同囝囝「裝飾」孕肚的短片，想不到最後早產誕下第二胎囡囡，她感嘆道：「一切都發生得太快了，遠遠超出了我們的預期。今年的中秋節對我們家來說意義非凡。雖然我們暫時分隔兩地（新生兒加護病房、家裡和月子中心），但我知道我們很快就能團聚了！」（影片截圖）