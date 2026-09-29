JFFT工作室火警後送走「特級咒物」　請MC仁出手極速完成災後重建

YouTube頻道JFFT位於荃灣的工作室昨日（28日）發生火警，床哥、雞翼、米爺、含少事後趕回現場了解，並即時直播「災後記招」交代情況及起火原因，原來是門口的吉祥物燈牌過熱，被燃燒至單眼；幾位又笑言是工作室內有特級咒物——試當真牌匾引致火警，因為試當真一年前都試過火警，於是四位在試當真創辦人游學修同意下，即時將咒物轉送至小薯茄，意味「傳聖火」。此外，JFFT不但在災後快速應變，預告將火燒過的吉祥物「毒仔」製成2027年宵商品，更請MC仁即晚上去以塗鴉等方式重新布置起火位置，MC仁說：「雖然一個火災，轉頭已經變咗做一個藝術品。」

YouTube頻道JFFT位於荃灣的工作室昨日（28日）發生火警，隔住玻璃都見到室內火光熊熊。（Threads@ hong92714）

JFFT幽默報平安。（IG截圖）

災場直播床哥米爺慶幸無灑水 否則電腦器材全毀

床哥、雞翼、米爺、含少昨午在「災場」開直播，成員良少因身處日本未有現身，而當時火警已被救熄，幸單位內並無太大損失。床哥透露自己收到觀眾dm才得知火警，而米爺則是收到警方電話。幾位交代情況：「事件中冇人受傷，入到嚟嘅時候都大片水漬嘅，水浸㗎！但係不幸之中嘅大幸，火燭嘅時候正常呢呢啲水喉係會噴水，可能溫度未夠好勁……」床哥、米爺：「好消息，係冇灑水嘅，如果灑咗水我哋呢度應該係處理唔到，電腦嗰啲全部壞X晒㗎喇。」

床哥、雞翼、米爺、含少昨午在「災場」開直播，成員良少因身處日本未有現身，床哥透露自己收到觀眾dm才得知火警，而米爺則是收到警方電話。（YouTube@JFFLive）

幾位交代情況：「事件中冇人受傷，入到嚟嘅時候都大片水漬嘅，水浸㗎！」（YouTube@JFFLive）

雞翼的Figure珍藏全部無事，幾位又形容不幸中之大幸是冇灑水：「如果灑咗水我哋呢度應該係處理唔到，電腦嗰啲全部壞X晒㗎喇。」

試當真牌匾被封特級咒物 轉送小薯茄完成傳聖火

起初他們開玩笑指火災原因是單位內一件「特級咒物」，就是試當真的牌匾。事緣去年試當真結束營運後，其工作室單位都發生過火警，之後頻道曾公開一張被水澆得濕透的招牌牌匾照，而這塊招牌最終落到JFFT工作室中。JFFT成員昨日表示：「呢塊嘢就最惹火！」、「我哋有少少步牙真嘅後塵，游學修先生會唔會可以上嚟拎走？」不過最終他們決定轉贈給另一友好YouTube大台小薯茄，並致電高Ling先生來領取，他們致電徵求原主人游學修同意，還笑言：「準備燒蕃茄，真係燒到佢變薯條！」而不久後，小薯茄的高Ling、程人富、肥蚊等現身JFFT Studio，帶上一袋梨，笑稱是「保佑梨」，眾人合力將牌匾送到小薯茄工作室，完成「傳聖火」儀式。

事緣去年試當真結束營運後都發生過火警，之後頻道曾公開一張被水澆得濕透的招牌牌匾照，而這塊招牌最終落到JFFT工作室中，如今被封為「特級咒物」。（IG@trialanderror924）

最終JFFT決定將特級咒物轉送至另一YouTube大台小薯茄。（YouTube@JFFLive）

完成聖火交接儀式。（IG@pomatohk）

門口燈牌半年未熄過熱起火 火屬性毒仔變年宵商品

直播中四位又交代真正起火原因，雞翼說：「今次我哋起火嘅原因就係（門口）嗰塊燈牌冇熄到，近呢半年都冇熄過，令佢入面Overheat咗，跟住就電線短路就着咗火。」片中所見，毒仔被燒至「單眼仔」，但幾位相當有諗頭，不但把JFFT的IG頭像更改成火燒過的毒仔，還預告將這個「火屬性毒仔」製成2027最惹火年宵產品。

幾位相當有諗頭，不但把JFFT的IG頭像更改成火燒過的毒仔，還預告將這個「火屬性毒仔」製成2027最惹火年宵產品。

MC仁極速到場塗鴉修復 意外現場升級藝術空間

此外，LMF成員MC仁曾於數星期前上床哥心事台，當時預言赤馬紅羊年特別易火災，而今次JFFT火災後，他即晚上到工作室，先拆走火燒過的毒仔，於起火位置鋪上錫紙，並噴了Graffiti版的毒仔，表示用最低成本做美學，MC仁又說：「雖然一個火災，轉頭已經變咗做一個藝術品。」床哥大讚這裝置令工作室瞬間升級成藝術空間，MC仁表示：「諗吓你平時可唔可以喺兩個鐘、三個鐘裡面去完成一個空間嘅創作？Graffiti一般人以為我哋係搞破壞、冇乜用嘅嘢，其實你會有某種技術嘅繪畫技術係冇得錯嘅，全部一筆過嘅用啲線實線、虛線，嗰啲全部經驗累積，喺出面望入嚟就有一個好得意嘅感覺，尤其正面望呢個logo嘅時候！」

JFFT火災後，MC仁即晚上到工作室，先拆走火燒過的毒仔，於起火位置鋪上錫紙，並噴了Graffiti版的毒仔。（YouTube@JFFLive）

床哥亦噴上自己簽名。（YouTube@JFFLive）