網民去信TVB問《溏心風暴之家好月圓》親人枚點玩　竟獲震驚回覆

神劇《溏心風暴之家好月圓》播出多年，劇中不少經典情節依然是網民的熱烈討論話題，日前中秋節時期，不少人都重溫劇集，有網民對劇中第30集與尾集一家人常玩的「親人枚」產生濃厚興趣，為了得知真正的玩法與口訣，竟然鍥而不捨地發電郵向TVB查詢，結果引出官方驚世回應！



有網民早前在Threads分享了一段《家好月圓》的劇集截圖，圖中演員正興高采烈地玩「親人枚」，字幕更打出「我身體比你好呀，你死得比我早」的對白。該網民表示曾發電郵問TVB遊戲的分勝負方法，但一直未獲回覆。直至近日，這位網民再次追問，終於得到TVB對外事務科的正式回覆。

大家記唔記得呢幕「親人枚」？（劇集截圖）

大家記唔記得呢幕「親人枚」？（劇集截圖）

大家記唔記得呢幕「親人枚」？（劇集截圖）

呢位網民好有心。（網上圖片）

根據網民公開的電郵截圖，他聲稱TVB公關部於2026年9月28日禮貌地回覆了這位「陳女士」，表示：「有關你對劇集《溏心風暴之家好月圓》的查詢，由於製作年份久遠，本科抱歉並無資料提供。」 雖然單憑電郵截圖難以完全核實是否出自官方正式管道，不過事件卻成功引起了TVB官方社交平台小編的注意。

網民貼出疑似TVB對外事務科的回覆。（網上圖片）

TVB官方帳號親自現身該Threads帖文留言，並留下語重心長的忠告：「玩還玩 唔好過年玩 唔好問我點解知」。回看劇中「你死得比我早」這種百無禁忌的對白，若果在農曆新年期間拿出來當猜枚口訣，絕對會激死長輩兼破壞氣氛，小編的幽默回應瞬間笑翻一眾網民。