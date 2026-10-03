陳曉華甩拖後傳秘撻爆肌男藝人　齊打網球避談為人：我記憶力好差

李爾晨（Kyle）近日因參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》引發網民熱議，有網民在討論區大爆其感情舊帳，指他私底下「狂追無綫女藝人」，更有傳他曾與前港姐冠軍陳曉華（Hera）秘密約會，甚至指陳曉華與朱敏瀚緋聞告一段落後二人火速「撻着」。

李爾晨參加節目惹爭議。（IG@kyleleeyisun）

李爾晨進場時風度翩翩咁喎。（公關提供）

李爾晨一句搞到郭珮文靜止畫面。（公關提供）

李爾晨表示一個撥頭髮動作，冇想過會有這麼大迴響︰「真係一個好純粹好簡單的動作。」（盧振輝 攝）

日前（29/9）陳曉華出席無綫新劇《死有對証》的宣傳活動，對於被傳有新戀情，她接受《香港01》訪問時笑言：「吓！點會呀，我都冇聽過！冇啊，我而家單身，連瞓覺都瞓唔到，真係冇啊！」

陳曉華否認有新戀情。（吳子生攝）

坦承相識多年曾相約打網球

陳曉華坦言二人確實相識多年，但純粹是普通朋友，過去曾與一大班朋友一起打網球：「識佢嘅，有follow佢IG，我哋識咗好多年。之前一齊打過波，嗰陣好大班人一齊打網球，有佢啦、有我啦，仲有 Danny Hung（孔德賢）、何廣沛其他人。」

迴避男方印象問題 現階段專心拚事業「唔關我事」

被問到對李爾晨的印象以及對方為人如何時，陳曉華則幽默地把問題轉移，並多次笑言與自己無關：「我記憶力真係好差，所以我覺得大家唔好亂咁揣測任何嘢啦。我而家就努力工作。（佢球技好唔好？）咁其實唔關我事，哈哈，唔該！」李爾晨（Kyle Lee）現為無綫電視藝人及邵氏兄弟男演員，同時也是投資有成的健身室與美容院老闆、前香港甲一排球員。

無綫新劇《死有對証》的宣傳活動。（吳子生攝）

陳曉華出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）