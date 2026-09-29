康堤驚傳與網球一哥黃澤林分手 4月大方認愛今IG已互相取消關注
撰文：金秀玲
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陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）去年6月正式進軍樂壇，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」女新人，其感情生活亦備受關注。去年10月底宣布與日本混血男友Shou Honda分手後，今年2月她即被爆與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）秘戀中，4月康堤首度公開認愛，表現大方，其後更不止一次放閃，透露感情生活開心。不過近日有網民發現康堤與黃澤林已在社交平台互相取消關注，疑似已經分手。
認愛後曾高調放閃 感情生活愉快預告出開心歌
康堤於今年4月冧爆認愛黃澤林，透露是經父親Eason牽線：「真係咁啱我啲對象全部都係屋企人介紹嘅，但係無刻意，無刻意，無刻意。」當時她講起男友都笑不攏嘴，完全流露熱戀中的甜蜜之情。其後黃澤林於法國網球公開賽首度躋身大滿貫正賽，康堤與Eason都飛到當地力撐。至今年6月，黃澤林22歲生日時，康堤更在IG公開兩人的合照放閃，同月二人更一齊call-in JFFT！6月底，康堤出show時黃澤林都有捧場，康堤直言感情生活十分美滿，預告下首新歌會是一首開心快歌：「因為我而家好開心，所以一定做快歌。」而8月她推出的新歌《好鍾意！》，歌詞及曲風亦果然超級sweet！
二人驚爆已互相取消關注 惹分手揣測
不過近日就有網民發現，康堤與黃澤林IG已取消關注對方，康堤目前只有follow粉絲開設的專頁「team.colemanwong」，而沒有黃澤林個人賬戶「coleman_wong」，因此揣測二人可能已分手。