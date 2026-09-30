周星馳御用反派中山開酒吧人脈爆棚　大佬B吳志雄親上陣打鼓助威

現年65歲的程東憑周星馳電影《賭俠》中飾演「單眼佬」大軍一角而深入民心，近年他將事業重心全面轉移內地發展，除了繼續接拍影視作品之外，亦積極拓展副業，進軍餐飲及夜店市場。日前程東於廣東中山投資開辦新酒吧舉行盛大試音及開業儀式，吸引不少圈中好友到場祝賀，現場十分熱鬧！

程東憑周星馳電影《賭俠》中飾演「單眼佬」大軍一角而深入民心。（影片截圖）

繼續接拍影視作品。（微博@程東）

聚會。（微博@程東）

人緣甚廣。（微博@程東）

人緣甚廣。（微博@程東）

人緣甚廣。（微博@程東）

程東同大佬B好老友。（微博@程東）

程東同大佬B好老友。（微博@程東）

程東中山開酒吧。（微博@程東）

開業儀式。（微博@程東）

「大軍」程東中山開酒吧獲圈中好友撐場 「大佬B」親上陣打鼓助威

開業當天，程東廣邀圈中好友撐場，包括《古惑仔》系列中的「大佬B」吳志雄、黃竣鋒、何俊軒以及程芷渝等。現場特別安排了大型醒獅表演及剪綵儀式，當中「大佬B」吳志雄更親自上陣打鼓助威，將現場熱烈氣氛推向高潮，氣勢十足！一眾藝人在台上齊聚，程東亦有上台發言，並與一班好友熱情擁抱，眾人更一同進行剪綵儀式，祝願新店大展鴻圖、生意興隆！程東入行多年憑着義氣及好人緣，今次新店開業獲圈中好兄弟親臨支持，足見其在演藝圈的廣闊人脈！

撐場！（微博@程東）

生意興隆！（影片截圖）

生意興隆！（影片截圖）

大佬B親自上陣打鼓助威！（影片截圖）

何俊軒、大佬B吳志雄、程芷渝。（微博@程東）

黃竣鋒。（影片截圖）

黃竣鋒。（影片截圖）

黃竣鋒。（影片截圖）

切燒豬。（影片截圖）

開業大吉！（影片截圖）

聚首一堂。（微博@程東）

程東轉戰內地扎根廣州 密密接Job多元化發展

程東在90年代曾參演不少港產片，憑在周星馳電影系列中擔任「御用反派」而為人熟悉，不過自1994年電影《九品芝麻官》後，程東已經不再出現於星爺的電影中，他曾透露是因為自己出名以後，片酬增加了，周星馳覺得太貴，「所以不用了」。早年已轉戰內地發展的程東，現已在廣州扎根，2011年與細19歲的女友劉亞娟結婚，婚後育有兩個寶貝女，一家四口幸福美滿，近年程東在內地密密接下不少電影及商演，還進駐社交平台，不時分享工作及生活點滴。

程東在2011年與細19歲的女友劉亞娟結婚，婚後育有兩個寶貝女。（微博@程東）

依然有拍戲。（微博@程東）

霸氣不減！（微博@程東）

霸氣不減！（微博@程東）

密密接戲！（微博@程東）