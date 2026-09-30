黃翠如產後拍劇即做女一　接棒李佳芯與黎諾懿首合作演學生勁心虛

現年44歲的黃翠如近年重心放在家庭，去年3月順利誕下愛子「蕭哈哈」後，一直相夫教子，為陪伴兒子，頂多拍攝旅遊節目。不過昨日（29日），近三年沒有拍劇的黃翠如，在其社交平台曬出高舉「場記板」的照片，並正式宣佈再入劇組，與黎諾懿拍攝馬來西亞劇集《義和2》，並透露角色名字叫「林凱欣」。她興奮寫道：「開工大吉🌈沒想到再次拍劇，來到這第二個家😎用最快的時間慢慢地走進這個新世界，林凱欣，你好❤️葉承峰，周啟明，幸會認識你們❤️❤️」

黃翠如近年重心放在家庭上。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如早前同洪永城去拍旅遊節目已經好掛住個仔。（IG@wongtsuiyu）

大學遭網民偶遇 狀態大勇面帶燦爛笑容

近日，有馬來西亞網民在大學裡偶遇劇組在開工，片中所見，黃翠如身穿一件簡約的雙色橫間短袖條紋上衣，搭配淺啡色長裙，整體造型充滿青春氣息。雖然已經很久沒有投入長時間的劇組拍攝，但黃翠如顯得相當輕鬆自在，當工作人員為其整理衣物及髮型時，她全程面帶燦爛笑容，與圍繞在旁邊的工作人員有講有笑，氣氛十分融洽。

黃翠如正式宣布復出拍劇。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如同黎諾懿原來首次合作拍劇。（IG@wongtsuiyu）

扮大學生極心虛 黎諾懿幽默自嘲

而在劇集的開鏡拜神儀式上，黃翠如和黎諾懿也提及校園拍拖戲份，兩人對演「學生」都非常心虛。黎諾懿笑言：「翠如成日都話，其實我哋兩個樣，能不能夠扮返學生㗎？」黃翠如聞言即尷尬遮面。黎諾懿續言：「嗱，我演技冇問題嘅，但我個樣就唔知得唔得啦！我覺得我演繹上好青澀嘅！」導演亦幽默笑指，原本是寫二人讀大學，但看了造型後馬上提升到在讀碩士。黃翠如亦隨即幫腔補充笑言：「所以大家睇嘅時候，唔好話我哋做咩演大學生呀，我哋係Master！Master幾多歲讀都得㗎！」黎諾懿更打趣指自己角色其實是「考第三個博士」；黃翠如望住對方笑說：「你睇我哋幾心虛。」兩人你一言我一語，惹得現場大笑。

黃翠如和黎諾懿近日在校園取景拍攝時被捕獲。（小紅書截圖）

黃翠如與工作人員有講有笑，心情輕鬆。（小紅書截圖）

黎諾懿和黃翠如的打扮都很青春。（小紅書截圖）

與黎諾懿首次合作拍劇

黃翠如也表示，雖然與黎諾懿相識多年，但今次卻是第一次劇集上合作，「今次對於我嚟講，導演畀咗好多新鮮感我。因為我冇諗過，我同許亮宇頭兩日已經拍晒最激動嘅戲；而我同諾懿一嚟就已經拍咗分手戲！」她笑指拍攝順序非常有趣，完全調轉來拍。

黃翠如努力看劇本。（IG@wongtsuiyu）

好enjoy！（IG@wongtsuiyu）

《義和2》開鏡如返屋企 盼原班人馬拍到《義和4》

談到再次來到馬來西亞拍攝，黎諾懿直言感受極佳：「上次《義和》都需要啲時間去適應，但今次好似返屋企咁，好似導遊帶住翠如介紹每位演員」黎諾懿更感嘆表示，上次拍《義和》非常開心，當時已經極度期待第二集的出現，如今願望成真，盼原班人馬拍到《義和4》。

網民期待擦出新火花。（IG@wongtsuiyu）

上一輯《義和》由李佳芯（Ali）擔任女主角，當時李佳芯飾演霸氣十足的江湖大嫂，一改以往形象獲得不少好評，而來到第二輯《義和2》，女主角則由黃翠如接棒。（劇集海報）

接棒李佳芯 與大馬演員許亮宇有親密戲

上一輯《義和》由李佳芯（Ali）擔任女主角，飾演霸氣十足的江湖大嫂，一改以往形象獲得不少好評，而來到《義和2》則由黃翠如接棒。黃翠如在接受馬來西亞傳媒訪問中，透露雖然《義和2》劇情依然圍繞黑白兩道的糾紛，但並非《義和》續集，是一個全新的故事，劇中她和黎諾懿飾演大學時期的情人，二人因故分手，她後來成為一名Madam，黎諾懿則成為黑幫大佬。此外，她與同為人夫的大馬演員許亮宇亦有一段三角感情線及上演親密戲。問到老公蕭正楠有沒有什麼「意見」？黃翠如笑言：「我老公而家通常都叫我，妳問吓妳個仔先啦，佢話得就得，唔得就唔得！」

黃翠如與大馬靚仔人夫許亮宇（右1）有親密戲。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如稱閨蜜吳天瑜答應幫她照顧兒子，才答應復出。（IG@wongtsuiyu）

為陪伴愛子開出拍劇條件

為了兼顧家庭，黃翠如透露已向劇組開出條件，要求每10天必須回港探望兒子；她坦言曾因捨不得兒子而想推戲，但幸得老公蕭正楠全力鼓勵，加上閨蜜吳天瑜承諾可幫忙照顧兒子，才讓她安心復出。黎諾懿則大讚黃翠如是很爽朗的女仔，所以要找女主角時，便想到對方；而他今次角色也比上輯多一、兩倍，所以開拍前已經進行體能訓練。