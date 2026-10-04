前港姐季軍攜母豪遊倫敦　住五星級酒店歎早餐睇皇家騎兵巡遊

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）在2018年宣布與年長40歲、坐擁30億身家的富商吳志誠結婚，雖然這段「爺孫戀」婚姻僅維持8個月就宣告結束，但有傳何艷娟獲得3億贍養費，離婚後依然過着名媛級富貴生活，不時周遊列國，成功躋身上流！早前何艷娟與媽媽飛往英國倫敦度假旅遊，連日來於社交平台大曬靚相，公開奢華貴婦行程！

何艷娟是2014年港姐季軍。（IG@katherine_hoyk）

躋身上流！（IG@katherine_hoyk）

躋身上流！（IG@katherine_hoyk）

大曬長腿！（IG@katherine_hoyk）

出席晚宴。（IG@katherine_hoyk）

大曬白滑玉背！（IG@katherine_hoyk）

何艷娟攜母搭商務艙飛倫敦 住每晚破萬海德公園文華東方享頂級奢華

何艷娟於IG曬出與媽媽搭乘商務艙的照片，兩人在機上舉杯品嚐香檳，相當愜意。抵達倫敦後，何艷娟同媽媽除了大嘆當地精緻美食外，亦穿梭於倫敦多處名勝及特色街區打卡。而何艷娟今次更選擇入住頂級五星級酒店——海德公園文華東方酒店（Mandarin Oriental Hyde Park, London），從她分享的相片及影片可見，酒店窗外直對海德公園的綠化景觀。何艷娟在享用豐盛的星級早餐期間，更見到皇家騎兵隊（Household Cavalry）經過的畫面，近距離欣賞騎兵隊在樹蔭下縱隊經過，享受絕佳視野！

何艷娟攜母搭商務艙飛倫敦。（IG@katherine_hoyk）

兩人在機上舉杯品嚐香檳。（IG@katherine_hoyk）

打卡。（IG@katherine_hoyk）

打卡。（IG@katherine_hoyk）

入住每晚破萬的海德公園文華東方酒店。（IG@katherine_hoyk）

豪華！（IG@katherine_hoyk）

入住每晚破萬的海德公園文華東方酒店。（IG@katherine_hoyk）

歎早餐。（IG@katherine_hoyk）

睇皇家騎兵巡遊。（影片截圖）

睇皇家騎兵巡遊。（影片截圖）

何艷娟閃婚閃離躋身上流 傳獲3億贍養費周遊列國生活無憂

何艷娟入行後發展平平，但她就因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時，婚後升呢豪門闊太的何艷娟生活幾級跳，但8個月後就離婚收場，有指她收到3億贍養費。而何艷娟在2019年離婚後富貴不減，不但周身名牌、戴過百萬名錶，更經常周遊列國，生活無憂。2020年何艷娟約滿TVB後離巢，淡出幕前的她近年主要參與慈善工作，或出席慧妍雅集的活動，又頻頻出席上流聚會，生活多姿多彩！

何艷娟曾在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龍家千金龍作蜜。（IG@katherine_hoyk）

出席保良局周年慈善舞會。（IG@katherine_hoyk）

經常出席上流聚會。（IG@katherine_hoyk）

周遊列國。（IG@katherine_hoyk）

日本旅行。（IG@katherine_hoyk）

富貴行頭。（IG@katherine_hoyk）

不時大曬名牌手袋。（IG@katherine_hoyk）

戴過百萬Patek Philippe名錶。（IG@katherine_hoyk）