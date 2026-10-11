專訪｜沈震軒離家回港追夢爸爸冷戰一年　感觸落淚：佢心裏支持我

沈震軒（Sammy）憑無綫（TVB）電視劇《潛行狙擊》、《使徒行者》成功入屋，2013年憑電影《喜愛夜蒲2》入圍第32屆香港電影金像獎「最佳新演員」。當年孑然一身的沈震軒，從加拿大回港追夢，經歷過與爸爸冷戰一年，住過6年劏房、日使50元食兩盒叉雞飯，入TVB打工狂被鬧，捱過苦捱過窮，絕



對是捱出頭的勵志藝人。爸爸由反對到支持他離家追夢，談到這段往事，外表硬漢的沈震軒在鏡頭前不禁落下男兒淚。



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攝影錄製：蕭堃桁



沈震軒《由零說起》。（蕭堃桁 攝）

沈震軒受爸爸熏陶熱愛唱歌

金牛座的沈震軒自言性格似隻牛，認定了的事不輕言放棄，這種性格遺傳自爸爸，如父如子。沈震軒有兩個兄弟，家中排行第二，他形容家中似日本動畫《我們這一家》，爸爸是沉默是金的「花老爺」、媽媽是活潑的「花師奶」，他說：「爸爸是典型嚴父，我也遺傳了很多我爸爸的性格，爸爸永遠都是報喜不報憂，有甚麼事他都會自己攬上身搞掂。」

沈震軒。（IG@沈震軒）

沈震軒小時候讀書成績一般，爸爸為了三個兒子，毅然放棄香港保險菁英事業，舉家移民加拿大。沈震軒自小受爸爸熏陶熱愛唱歌，「我爸爸那時候很喜歡唱一些很古老的英文歌，如很經典的《Only You》，那些歌我全識唱。」一次在學校咖啡店舉辦的歌唱活動中，沈震軒上台演唱竟引來全校人前來欣賞，老師邀他接下來幾日繼續表演，激起他的表演熱誠，「人生第一次感覺到一種成功感，覺得我好像有一種才華，我自己都不知道，而別人很欣賞，有機會可以發光。」

沈震軒曾被無綫力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎。（IG圖片）

離家回港追夢 與爸爸冷戰一年

參加過大大小小歌唱比賽後，沈震軒終決定回港追夢，他每天打三份工儲錢，爸爸卻強烈反對，「我爸爸那時候和我說，我們全家都來了加拿大，香港沒有地方住，我們這行沒有人脈，你沒有甚麼世叔伯，我們不認識甚麼導演，你回去要自己搞定所有事，自己租樓、煮食，然後你要自己去見一些人，要碰釘，他很擔心。」勸阻不了，爸爸怒極與他冷戰一年，沈震軒最後還是一意孤行，買了機票回港，沈震軒憶述：「我臨回去的時候主動和他說：『真的決定回來了，我機票都買了，我不想我回到香港追夢，我們還在鬧交。』他就和我說，他心裏是支持我的。爸爸也哭，他和我一樣，他不是不疼我，他反而覺得自己幫不了我。」

沈震軒於《喜愛夜蒲2》中，飾演花花公子，自稱「蘭桂芳USB」。(《喜愛夜蒲2》製作特輯截圖)

租住劏房6年 日使50元

沈震軒回港後才發現自己是井底之蛙，才華橫溢之人大有人在，他由零開始，租住尖沙咀劏房，一住6年，他坦言住劏房是他人生最開心的一段日子，「一個單位裏面是套房，有廁所，那間房不是很大，只有一張單人床，放了一個電視櫃，沒有電視，房內主要就只有一部電腦和一張床。我知道香港有間知名琴行，便去買了一部我支持得起的電子琴，上網自學鋼琴。」

沈震軒與女友陳欣妍。（IG@sammysumchunhin）

沈震軒憶述當年儲蓄僅夠用3個月，每天只敢花費50元，兩盒叉雞飯分三餐食，由尖沙咀步行到旺角健身室，「那個年代我每天用50元是可以過活的，我每日食飯只用50元，因為我一用完那些錢，我下個月就沒錢交租。我在尖沙咀住，那時候我是一個『MK仔』，我很喜歡去油麻地、旺角、尖沙咀、佐敦，那一帶我全行過了。為甚麼我走過呢？因為我真的是步行。那時候我要保持身形、要健身，我的健身室位處旺角雅蘭中心，我每天都會走去雅蘭，經過彌敦道，經過旺角我看到一間燒味店，簡直是寶藏！20元叉雞飯連湯，那時候基本上每天都去那裡買兩個飯盒，40元夠我吃一天，可以分開吃三餐，還剩10元，給我買其他東西，我儘量不搭車，因為巴士都幾元。我那時候做一些兼職的設計工作、臨時演員，間中才有一些收入。」

欲知沈震軒親述如何鹹魚翻身？即睇足本版《由零說起》！