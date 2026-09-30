潘小文直播中透露被人恐嚇並已報警　70多歲嫌疑人曾公開稱要打人

已故樂壇天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽）於上月底離世，其喪禮以低調方式舉行。梅啟明曾承諾會豪花150萬為梅媽「風光大葬」，但在得知梅媽已被火化後，做了一系列動作。梅啟明聲稱律師要求侄兒的律師交出遺囑外，更指責侄兒可恨又陰險，認為天會收拾他，甚至指控侄兒陰謀操控梅媽與他脫離關係，讓他感到極為不滿。

梅媽上月底離世，其喪禮以低調方式舉行。（盧振輝 攝）

潘小文透露被人恐嚇並已報警

梅媽的生前好友潘小文昨日（29日）則在李婉華的YouTube頻道上透露，她受到恐嚇並已報警，警方亦給予相關指示，建議她如再見到嫌疑人，即刻報警處理。潘小文明言，由於情況涉及警方調查，因此她不便透露過多細節，只提及該名嫌疑人為70多歲男子：「因為最主要最近都有朋友見到佢喺我住嘅地區出現，咁所以都有一定程度嘅擔心嘅，咁警察都講咗，如果我見到嗰個男子喺我屋企附近或者我工作嘅地方附近出現，即係我視線範圍見到佢。都叫我即刻就報警處理。」因為這名「嫌疑人」曾公開表示要打潘小文：「我律師都建議我去報警嘅，咁警察頭先都畀咗一啲指示我，咁就自己出入要小心啦，同埋就如果我視線範圍見到呢個人，我就已經可以報警㗎啦。」

潘小文透露被人恐嚇並已報警。(影片截圖)

「嫌疑人」是70多歲中國籍男子

這名「嫌疑人」被指多次在潘小文住所附近出現，因此而引起她的警覺：「我唔知佢係咪踩線，總之喺我生活嗰個區份出現，有朋友見到佢喺邊度邊度出現，就影啲相WhatsApp我話畀我聽，我都叫做半個公眾人物，佢要認我、要搵我，容乜易呀，我自己都會好小心。」李婉華稱「嫌疑人」情緒不穩，可能隨時採取過激行為。他們擔心這事件與遺產問題有關，因「嫌疑人」曾在網絡上公開提及此事。潘小文表示該事件已交由警方調查：「交咗畀警方，咁唔排除警方會搵聯絡相關人士喇。因為佢公開講㗎嘛，咁喺嗰啲平台有份參與嗰啲，都可能會有人搵佢哋，因為係有一定嘅危險程度。」

「嫌疑人」多次在潘小文住所附近出現。(影片截圖)

梅啟明高調地與其泰籍女友出現各大商場

在直播中，李婉華提到梅啟明近日舉動頻繁，高調地與其泰籍女友出現各大商場，與其先前所言的經濟困境似有矛盾。此事令潘小文頗感困惑，她指出梅啟明雖言自己無業卻頻繁消費，似浮誇矛盾：「佢明明話自己冇嘢做失業㗎嘛，咁而家突然間又有錢洗喎，咁幾好啊！即係一個老人家有錢洗，我都覺得係開心事嚟嘅，咁佢shopping快樂啦最緊要係。」她更指梅啟明經常覺得自己才是明星：「佢先係明星嘛，但事實上一個小丑嘅行為都好明星嘅，呢個我唔反對嘅。」

梅啟明與泰籍女友最近高調現身。（鼎豐盛GPM）

潘小文重申梅媽早於三年前就發表聲明與梅啟明斷絕關係

潘小文再重申梅媽早於三年前就發表聲明與梅啟明斷絕關係，可見梅啟明如今的所作所為已無關梅覃美金女士的遺願：「梅媽喺三年前已經出咗個聲明同呢個人斷絕關係㗎啦！嚴格嚟講呢，梅媽對佢已經係恩斷義絕㗎啦，但佢又頻頻攞佢阿媽嚟招徠。咁人都過咗身咯，咁所有嘢都係佢生前嘅意願嘅時候，咁我哋都應該尊重返相關嘅決定，因為梅媽生前係講得好清楚，係將佢所有嘢交畀侄仔處理嘅，就唔係交畀梅啟明，亦都係從來冇提過梅啟明三個字。」

梅媽覃美金曾登報表示與兒子脫離母子關係。（資料圖片）

潘小文指梅媽唔著唔食的確曾有過千萬遺產

潘小文同時表示，雖然不打算挑釁梅啟明，但她認為梅啟明利用亡母遺產問題進行持續不斷的公開討論，實屬不得體：「我見到佢頻頻就去將一啲梅覃美金女士嘅家事就攞出嚟討論，咁我就覺得唔係幾恰當嘅。」她亦透露，梅媽在晚年生活方式講求質素，而要維持這樣的生活狀態，其醫療花費自然高昂：「如果根據梅啟明先生嘅計法，佢話梅媽有過千萬係冇計錯數嘅。點解呢？因為佢晚年嘅時間廿五萬一個月，梅啟明先生嘅計算係啱嘅！但係問題係要梅媽唔食、唔飲、唔睇醫生、唔出街、唔著衫、唔使交水電煤，總之所有嘢都唔使做嘅情況下，係有可能有呢個數。」

潘小文指梅媽唔著唔食的確僧有過千萬遺產。(影片截圖)

梅媽晚年使費多在醫療上

不過潘小文亦指出梅媽晚年看醫生時使費很大：「淨係醫院條數，睇醫生條數呢，都係一般常人能夠理解到嘅，一個老人家去到一百零二歲，大佬，都要有返咁上下底氣，先至可以有呢個成績出嚟㗎嘛，即係佢食嘅著嘅住嘅用度都係最好嘅。」面對梅啟明聲稱母親遺下巨額遺產，她認為若不考慮生活開支，或許存款達千萬，但如此設想並不切實。