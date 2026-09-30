IdG Bubbles出道一周年與過百粉絲聚餐慶祝　衝出香港到澳門開騷

集結追夢女生，打造最強第一女團的「IdG偶像女生」育成計劃，其中第一隊出道的IdG Bubbles 亦不經不覺間出道一周年了，回想去年作為新組合，勇奪各大主要媒體新人獎項，成績鼓舞。而IdG Bubbles在出道短短一年間，已推出多達8首全本地創作歌曲，包括：《泡泡我！》、《超級愛！》、《謝謝您！》、《每年二月你擁有》、《春季再遇》、《一生會講幾多次要出閘再見》、《夏日狂閃》及剛派台紀念一周年的作品《歌單有我》。

IdG Bubbles在出道一周年。(公關提供)

IdG Bubbles在出道短短一年間，已推出多達8首全本地創作歌曲。(公關提供)

而在今個９月份一周年的大日子，IdG Bubbles特別找來富香港情懷的懷舊酒樓，廣邀過百位粉絲參與的「IdG Bubbles泡泡一周年晚宴」。是次晚宴與過往的粉絲聚會不同，由成員小倬構思當晚晚宴意念：「喺過去一年，粉絲們為支持我哋，成日都要抬住重揼揼嘅專業相機跟住我哋四出巡演，而今次我哋希望粉絲們放低相機，舒舒服服咁同我哋一齊共進美食之餘，也可以同我哋，玩吓遊戲，唔好再太忙碌地掛住影相，閃呀閃呀。」

IdG Bubbles特別找來富香港情懷的懷舊酒樓，廣邀過百位粉絲參與的「IdG Bubbles泡泡一周年晚宴」。(公關提供)

IdG Bubbles。(公關提供)

席間，IdG企劃人亞拔充當大會司儀，與IdG Bubbles及粉絲們大玩遊戲，派發限量版禮物，令現場氣氛熱鬧非常。一周年的大日子，當然少不得切蛋糕環節，７位成員也許下生日願望，首先由Yoyo稱：「希望可以喺2027年內推出10首歌。」小倬笑言Yoyo的生日願望太簡單了，繼而稱：「而我嘅一周年願望係希望Bubbles可以有機會去到世界各地巡迴。」成員Kaluen稱：「希望可以獲得我哋團隊廣告。」另一成員Kathy稱：「希望我哋可以踏足香港最大嘅場地做專場演出，所以我哋要加油啊。」班長Cindy則說道：「一周年的願望，希望在2027年可以到亞洲唔同的地方開騷先。」成員Anesa稱：「希望到我哋兩周年慶祝活動時，場地至圍數都可以大同多一周年一倍。」最後一位成員說出願望永遠是最難度高的，竟然亦落在平時比較文靜的夢月身上，夢月接過咪直說：「我比較實際一點，希望所有人都賺大錢，發大財。」引得現場所有粉絲拍案叫絕。

IdG Bubbles同fans玩得好開心。(公關提供)

而IdG Bubbles一周年許願成真的第一炮，就是衝出香港，聯乘網路歌手RU，於2026年10月25日晚上7時假澳門葡京人酒店H853娛樂館舉行《RU x IdG Bubbles 1st Stage Live in Macau》，為樂迷呈獻青春歌舞盛宴。

IdG Bubbles一周年許願成真的第一炮。(公關提供)