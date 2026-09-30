JFFT送「特級咒物」試當真牌匾給小薯茄！游學修：當我招牌係咩

游學修今日（29日）晚上，以發行代表身份出席電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》首映，今次是他首次擔任電影發行，透露主要跟前輩學習，所以壓力不大。講到近日轉職車手，他分享與參與《Max vs 100》賽事，與四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯塔本（Max Verstappen）較量的心情，又形容之後化身「游學Max」跟16位圈中人對戰，要超越他們，感覺「勝之不武」，瞬間體會到Max贏過100個人其實都是同樣心情。最後，他亦有回應昨日JFFT工作室大火後，將「特級咒物」試當真牌匾移送至小薯茄，驚訝為何高Ling先生會願意接收，又相信牌匾其實是吉祥物，所以每次火災都可以大步檻過。最後，他指火災後，咒物同款碰石貼需求急增，「我到時JFFT年宵擺一個試當真遺物區，將我剩低嘅貨尾清埋佢。」

游學修以發行代表身份出席電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》首映，今次是他首次擔任電影發行。（盧振輝攝）

首次做發行抱學習心態 鍾情恐怖喜劇

游學修介紹《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，指因為是恐怖喜劇，而且雖然是日本片，但又有日本演員渡邊直美參演，透露自己當年的畢業作品都是恐怖喜劇，對同類題材情有獨鍾：「我覺得呢種題材係比較新穎，尤其是如果香港而家你仲要喺影視上有啲創作或者發揮，都要尋求一啲新嘅題材、做法，呢樣嘢都好緊要。」首次擔任發行工作的他，形容自己只是掛名，抱住學習心態去了解行業運作，亦感激有前輩們帶領住。講到做演員及發行商所面對的壓力會否不同，游學修說：「冇乜壓力，都係靠班前輩帶住我去學吓嘢先，前年《公開試當真》嗰陣有試過接觸過，原來一部戲嘅誕生、見街係咁樣嘅事，但係嗰陣時有Golden Scene幫手，今次叫做喺另一個崗位去學習吓。」

首次擔任發行工作的游學修，形容自己只是掛名，抱住學習心態去了解行業運作，亦感激有前輩們帶領住。（盧振輝攝）

以試當真公司名發行 直認掛住演員工作：等咋嘛

海報上所寫的發行商是「試當真」而非游學修，他解釋因為自己冇公司，而今次亦有先問准許賢、蘇豪：「法律上間公司仲喺度，佢哋話發行要有公司名，我話我冇喎，咁咪試當真囉，都好嘅，大家耳熟能詳，知道，又同影視相關。」而於昨日的試當真會員招待場上，他親力親為謝票，獲送上蛋糕為他補祝生日快樂。至於之後會否參與更多製作或項目，他認為要一步一步，不能心急，「唔好話一嚟有雄心壯志，細個試過，有啲嘢太雄心壯志未必係好事，唔好咁心急。」今次擔任幕後，問到何時重返演員崗位，游學修說：「我而家轉咗職，我而家係一個車手，暫時。我都唔知點解變咗個車手，又好幸運地參與咗一個咁高曝光嘅賽事，我見到好多觀眾都喺個網上去cap我嗰啲圖，我覺得佢哋睇得咁開心，我都好開心。」他不諱言歡迎任何演出機會，又說：「等咋嘛。」早前他參與Elka鄭芷淇《洗腦歌》MV，不少網民留言指掛住做演員的游學修，他說：「我都好掛住，哈哈哈哈哈！冇辦法，等吓啦。」

海報上所寫的發行商是「試當真」而非游學修，他解釋因為自己冇公司。（盧振輝攝）

游學修首度以發行商身分出席試當真會員招待場，並親力親為往戲院謝票，現場驚喜送上蛋糕為他補祝生日快樂。

游學修首度以發行商身分出席試當真會員招待場，並親力親為往戲院謝票，現場驚喜送上蛋糕為他補祝生日快樂。

游學修透露暫時未有新MV邀請，有些之前傾過，但未成事，故此很多謝Elka。

早前他參與Elka鄭芷淇《洗腦歌》MV，不少網民留言指掛住做演員的游學修，他說：「我都好掛住，哈哈哈哈哈！冇辦法，等吓啦。」他不諱言歡迎任何演出機會，又說：「等咋嘛。」（盧振輝攝）

入坑卡丁車 自覺與郭富城吳彥祖級數差太遠

早前游學修去英國SilverStone賽道參與《Max vs 100》賽事，跟其餘99位來自世界各地的參加者，與四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯塔本（Max Verstappen）較量！最終游學修奮戰至第7圈，總成績得第十，以接觸小型賽車僅數個月而言絕對是超額完成，他透露自己並不是為了比賽才開始練車，主要是認識了YouTuber L佬，跟對方去深圳玩卡丁車，「因為香港冇得玩，就算我對賽車有興趣都冇機會接觸，卡丁車係叫做最平民化，可以接觸到嘅賽車嘢，我未去到郭富城、吳彥祖嗰啲級數，嗰啲上上落落嗰啲數字，佢條呔可能已經係我玩成個月嘅錢，我玩唔到，所以卡丁車就啱我玩。」被問會否「升呢」希望有日跟他們睇齊，他笑說：「首先我要喺外表上同身家上要升呢先至可以玩嗰啲，你見到佢哋全部都好靚仔好有錢，我暫時未有依個能力去玩嗰啲，但係卡丁車我都好鍾意，因為佢係……譬如你房車唔會咁運動，當然都有好多要求，但係真係話成身汗、喘晒氣嗰種感覺，卡丁車我覺得係好enjoy呢個感覺。」

講到為何目前只挑戰卡丁車，游學修表示：「卡丁車係叫做最平民化，可以接觸到嘅賽車嘢，我未去到郭富城、吳彥祖嗰啲級數，嗰啲上上落落嗰啲數字，佢條呔可能已經係我玩成個月嘅錢。」（盧振輝攝）

《Max vs 100》總成績第十冇失望 自爆向Max大叫I love you

對於得第十，他未有失望，因為前一日衝刺賽已攞過第二，亦有小組第一，並謂：「喺100個人入面跑第十，我覺得已經係一個黐咗線嘅成績。我有同阿Max揮手，然後睇唔到，但係我有同佢揮手，我架車第三起步，佢喺前面做訪問，好近，我哋有同佢揮手，佢又同返我揮手，好似迷妹！（記者：有冇喺個咪度同佢講嘢？）有呀！我喺度大嗌『I love you Max』，但係我懷疑佢係聽唔到，冇回應。」除《Max vs 100》外，游學修又跟16位藝人組成卡丁車明星賽，他化身「游學Max」要超前眾人，最終順利奪冠，他笑言：「我終於明個感受， 主辦單位真係好好，佢先俾我感受完同世界冠軍賽車，再俾我感受返喺後面過人嘅感覺，原來個感覺係……有啲心虛。因為佢哋冇玩開，就算過咗佢哋，你會有種勝之不武嘅感覺，我而家就明咗阿Max嘅感受，佢過100個人，其實佢一定係勝之不武，我只能夠講我體驗到原來勝之不武係咁樣嘅感覺，過咗16位朋友。」

游學修奮戰至第7圈，總成績得第十，以接觸小型賽車僅數個月而言絕對「修貨」有餘。（Instagram：neoyau19）

游學修被Max爬頭後，頻頻對鏡頭揮手紀念歷史一刻！（電視截圖）

游學修不停向Max示愛！（盧振輝攝）

除《Max vs 100》外，游學修又跟16位藝人組成卡丁車明星賽，他化身「游學Max」要超前眾人，最終順利奪冠，他笑言：「有啲心虛。因為佢哋冇玩開，就算過咗佢哋，你會有種勝之不武嘅感覺，我而家就明咗阿Max嘅感受，佢過100個人，其實佢一定係勝之不武。」（Instagram：kakisham）

目標挑戰FIA認可賽事 坦言賽車燒錢多於搵錢

游學修透露接下來將參加FIA（國際汽車聯盟）認可的國際賽事，與L佬視之為目標，所以都要多花時間練習，但畢竟只有國內能練車，所以間中都會回去兩日一夜操車。被問賽車是否其未來發展主線，他苦笑說：「冇得揀，我只能夠係賽車㗎咋，我而家。」他以賽車和跑步雙線發展，預告周日與JFFT去札幌跑半馬，講到賽車能否搵錢，他表示：「梗係搵唔到啦！燒錢都燒死你，我都係靠黐住JFFT搵錢咋嘛而家。」而談到會否邀請老闆古天樂一齊賽車，他指有聽過對方以前揸F3還是F4的經歷，並直言好難，所以古生都有讚賞他賽車的表現。至於會否叫古生贊助自己，他說：「直接贊助我買車！（幾錢？）我鬼知咩！可能買啲卡丁車玩住先，嗰啲買得起嘅，大車買唔起。（卡丁車幾錢？）二手好似幾萬蚊都有，應該都畀得起，食少幾個麥當勞⋯」

游學修現時忙於賽車、跑步，同時亦有踢波，他指自己已是職業運動員。被問賽車是否其未來發展主線，他苦笑說：「冇得揀，我只能夠係賽車㗎咋，我而家。」（盧振輝攝）

試當真牌匾變特級咒物 游學修：JFFT真係好差！

最後，講到JFFT工作室昨日失火，兩度經歷火災的「試當真」牌匾被指是「特級咒物」，因而遭JFFT轉送至小薯茄，游學修扮嬲說：「我覺得呢班人真係好差！我一定要公開批評佢哋，第一件事，佢屈個牌，第二件事，明明當初係佢哋要求擺個牌喺studio，而家佢又將我個牌送走咗俾小薯茄，即係當我個招牌係咩呢？你對唔對得住啲fans？我覺得好差啊呢班人！」他更說JFFT很「無賴」，對於他授權JFFT「傳聖火」，游學修表示：「佢話俾小薯茄，我就覺得，人哋做乜會想要呢？你俾人做乜鬼呢？但係高Ling唔知點解肯上去攞，因為佢哋好近㗎嘛好似，佢哋鍾意啦，如果有一日有需要咪問佢哋攞。」問到會否擔心累小薯茄變「燒薯茄」，他笑言：「呢個我唔驚，呢個係佢哋驚，呢個係佢哋要擔心，唔關我事。但係我懷疑其實我個招牌係一個吉祥物嚟，因為意外全部可以大步檻過，同埋我諗住借呢個機會去賣埋我剩返嗰啲。」

JFFT工作室昨日失火，兩度經歷火災的「試當真」牌匾被指是「特級咒物」，因而遭JFFT轉送至小薯茄。（Instagram：pomatohk）

游學修扮嬲說：「我覺得呢班人真係好差！我一定要公開批評佢哋，第一件事，佢屈個牌，第二件事，明明當初係佢哋要求擺個牌喺studio，而家佢又將我個牌送走咗俾小薯茄，即係當我個招牌係咩呢？你對唔對得住啲fans？」（盧振輝攝）

磁石貼貨尾需求急增 預告JFFT年宵設試當真遺物區

JFFT事故後，游學修火速在Story宣布「特級咒物」同款磁石貼尚餘50多個貨尾，問到現時是否成功促銷，他說不停被炸IG問幾時開賣，因此他宣布：「而家JFFT旺，咁我諗住佢哋擺年宵嘅時候，我將我啲貨未拎晒去嗰度寄賣，咁就清埋佢！（記者：得返50幾隻唔夠賣。）但係我唔會加！（記者：咁你不如拍賣？）我應該賣$1000一個，咁就可以搵到錢。我到時年宵擺一個試當真遺物區，將我剩低嘅貨尾清埋佢。我哋連墓碑都出過，我哋百無禁忌！」

游學修預告會把「特級咒物」同款磁石放於JFFT年宵寄賣：「我到時年宵擺一個試當真遺物區，將我剩低嘅貨尾清埋佢。我哋連墓碑都出過，我哋百無禁忌！」（盧振輝攝）

被問與Jessica關係 稱賽車活動已是最好生日禮物

最後，早前有網民留意到游學修與女友陳苡臻（Jessica）甚少互動，懷疑二人情變，不過Jessica都有去英國睇游學修賽車，故此能闢謠。他認為大家就算亂諗都沒關係，而至於Jessica送了什麼生日禮物給他，游學修說：「我都會同身邊嘅人食飯，簡簡單單就OK，今年有一個意外嘅一個曝光，呢一個賽車活動，我覺得已經係我最好嘅生日禮物！」