愛回家｜52歲徐榮《三代同糖》正式登場　做鑽石王老五暗戀車婉婉

現年52歲的徐榮早前宣布回歸《愛‧回家》，令一眾網民都極為期待，昨日（29日）一集，他以深情「鑽石王老五」的形象正式登場《愛‧回家之三代同糖》，他在劇中的角色暗戀車婉婉。儘管徐榮已經年過半百，但身體狀態十分出色，完全零贅肉，身材Fit爆。今次他飾演一個重要角色，而他的出現是為了挽救車婉婉岌岌可危的婚姻。

現年52歲的徐榮早前宣布回歸《愛‧回家》。(節目截圖)

徐榮飾演李偉健的中學好友兼關曜儁健身室的大老闆

劇中，徐榮飾演李偉健的中學好友兼關曜儁健身室的大老闆，事業有成，地位又顯赫。徐榮不僅對李偉健的家庭非常關心，對於車婉婉還有特別的照顧。原來，徐榮小時候因為外貌不佳，與李偉健及另外兩名同學被戲稱為「U4（Ugly 4）」，一度被同學排擠和嘲笑。在最困難時刻，是車婉婉給了他支持和鼓勵，自此，她成為徐榮心中的女神，徐榮更將自己的愛貓改名為「兩億」。

徐榮飾演李偉健的中學好友兼關曜儁健身室的大老闆。(節目截圖)

徐榮再與車婉婉合作

徐榮談到這次與車婉婉再度合作，表示二人之間私下的即興演繹增加了不少趣味。例如，有場戲需要他背著車婉婉下樓梯並同時說台詞。起初他對自己的表現有些擔心，但最終卻因為車婉婉比他想像中輕得多，而順利完成。除此之外，今集還邀請到港姐冠軍黃嘉雯客串演出，飾演他的「綠茶女友」，不但對車婉婉角色指指點點，還把徐榮當作提款機般利用。徐榮這次回歸不僅讓劇情更加豐富多彩，也讓觀眾期待他們未來更多精彩的互動和發展。

徐榮再與車婉婉合作。(節目截圖)