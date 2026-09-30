《尋秦記》呂不韋父女與朱姬驚喜合體　郭鋒獲讚︰呂相依然咁霸气

TVB經典穿越劇《尋秦記》當年風靡一時，早前推出的電影版更再次掀起全城熱潮，至今仍是無數港人心目中的經典神劇。劇中多位演員雖然各有發展，但多年來依然感情深厚。日前，「呂不韋」郭鋒，與女兒「呂娘蓉」姚樂怡，及「朱姬」姚瑩瑩相約聚舊，並於社交平台大晒多張合照與搞笑短片，隨即勾起一班劇迷的集體回憶！

在劇集《尋秦記》中，呂不韋與朱姬有私通。（《尋秦記》劇集截圖）

郭鋒與姚樂怡在《尋秦記》中飾演父女。（《尋秦記》劇集截圖）

郭鋒、姚瑩瑩及姚樂怡驚喜合體。（IG圖片）

郭鋒、姚瑩瑩及姚樂怡驚喜合體

從三人分享的照片可見，當日相約在一間西餐廳聚舊，桌上擺滿了牛扒、沙律及各式西餐美食。相中，姚瑩瑩與姚樂怡保養得宜，兩人興奮地對著鏡頭比出「手指心心」手勢；而坐在對面的郭鋒則戴上黑色Cap帽，身穿休閒運動服，氣色紅潤、笑容可掬，狀態極佳。

三人私下感情要好。（IG圖片）

郭鋒面色紅潤，氣色極佳。（IG圖片）

姚瑩瑩在貼文中更特別配上了由古天樂演唱的《尋秦記》主題曲《天命最高》作為背景音樂，並感性地留言寫道：「今日真係好開心！見到《尋秦記》入面嘅呂不韋 #郭鋒，同埋佢個女呂娘蓉 @shermingyiu 真係好耐冇見佢哋喇！傾起想當年，真係講極都講唔完，一日暢談好盡興。希望下次可以見到更多老朋友，一齊再聚！」而郭鋒也有分享三人搞笑短片，並簡潔而溫馨地寫下： 「呂不韋朱姬女兒呂娘蓉歡聚」。

勾起網民集體回憶。（IG圖片）

相隔多年，「父女情」不減。（IG圖片）

網民大讚郭鋒風采不減當年

當年三人在《尋秦記》中有不少精彩對手戲，郭鋒飾演霸氣十足、權傾朝野的奸雄「呂不韋」，演技精湛；姚樂怡飾演其敢愛敢恨的女兒「呂娘蓉」；而姚瑩瑩則飾演婀娜多姿、深情又悲劇的「朱姬」，與呂不韋有私通，後者一直操控朱姬和嬴政兩母子想奪權。如今時隔二十多年，網民驚嘆三人的凍齡狀態，變化不大，尤其年長的郭鋒氣色極佳，網民紛紛留言：「我的天啦。這真是很難得的聚會，好一波回憶殺!!!大家都沒變，真好」、「大家還是記憶中的模樣真好啊」、「呂丞相風采不減當年啊！」、「呂相依然咁霸氣」。

三人聚舊時還即興拍片。（小紅書截圖）

姚樂怡演回「呂娘蓉」依然入戲。（小紅書截圖）

霸氣依然。（小紅書截圖）

郭鋒曾罹患淋巴癌

現年74歲的郭鋒，入行多年，飾演過無數經典角色，早前參演ViuTV劇《日落下的彩虹》與夏雨合作火花四濺，深受觀眾喜愛，被熱捧為「鋒雨同路CP」，可謂寶刀未老。不過郭鋒自太太歐陽佩珊於2017年因肺腺癌離世後，曾大受打擊，難以全情投入演戲，因而推掉不少劇集並減少幕前演出。每次提到亡妻，郭鋒都忍不住落淚，早前接受傳媒訪問時，提到亡妻不敵病魔時，更揭開自己年輕時曾罹患淋巴癌的經歷。

郭鋒早前參演ViuTV劇《日落下的彩虹》與夏雨合作火花四濺，深受觀眾喜愛，被熱捧為「鋒雨同路CP」。（《日落下的彩虹》劇照）

郭鋒在訪談中透露，當年從事醫護行業的胞弟回港探親時，無意中發現其頸部出現異常腫脹，提醒他求醫檢驗，才及時確診早期淋巴癌。郭鋒幸好及時發現病情，在醫院接受長時間治療，當時獲太太歐陽佩珊照顧，更指太太當時照顧他同時又要開工拍戲。康復後，郭鋒又染上甲型肝炎一度留院，歐陽佩珊當時每日拍劇收工後仍為郭鋒隱瞞病情到醫院探望。

郭鋒於1976年因參演劇集《無語問蒼天》而認識到歐陽珮珊，兩人相識並相戀，更於1977年結為夫妻。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 影片截圖）

郭鋒透露結婚前經常又煙又酒，不飲水不飲湯，不注重健康生活，變成歐陽佩珊學中醫的動力。歐陽佩珊起初只為調理老公的身體，其後到研究針灸、氣功、太極，一直對他無微不至，郭鋒感激亡妻為自己改變人生。