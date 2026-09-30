王書麒許秋怡相伴30年未註冊　曾兩度面癱花逾十年復原

許秋怡及王書麒兩夫婦接受新城知訊台《Ben同Benson「Chur」住傾》主持人李有毅及李國煒訪問，王書麒與許秋怡相識於1996年，二人共同生活30多年，兒子王綽枬（Cody）已經大學畢業，卻一直沒有正式註冊結婚。許秋怡表示，原本已於2003年安排婚禮並發出請帖，卻因「非典型肺炎」爆發而被迫改期，之後忙於照顧兒子、工作及家庭，婚事一拖再拖，最終連原定日期也記不清。 兩人笑言，早前才再度提起正式註冊結婚一事，雖說當年已舉行婚宴、完成相關儀式，在彼此信任及感情穩定的情況下，覺得一紙婚書並非最重要；不過被追問婚戒及結婚周年日期，他們大懵得一度連婚戒放在哪裡、9月24日是否為周年紀念日也記不起，爆出這段「拖了幾十年」的趣事。

王書麒與許秋怡的兒子Cody亦首次登上電台節目開咪獻聲，與兩位主持對話大談人生計劃。(圖片:新城)

王書麒談到自己曾兩度患上顏面神經麻痺（俗稱面癱），第一次發生在19歲拍攝《新紮師兄》期間，他與林嘉華拍攝掌摑戲，完成鏡頭後拍畢四頁劇本仍無恙，凌晨回家吃麵，突然發現自己無法將麵條吸入口中便即求醫。 王書麒指，當時醫生診斷為第七條神經出現問題，可能與拍劇期間休息不足、抵抗力下降及感染細菌有關，約一星期便康復。第二次則在十多年前拍攝ATV劇集《騷東坡》後出現，睡醒時左邊面部麻痺，不停流眼水及眼睛無法完全閉上，康復過程較長，前後花了十多年才逐漸恢復。王書麒說：「最尾似返個人都算喇，好誇張。」 許秋怡憶述，年輕時登台演唱曾遇到男觀眾拿着酒走上舞台，堅持要她飲酒。當時只有21、22 歲、又不懂喝酒的她，因害怕而當場哭起來，令對方反過來手足無措，連忙道歉並拿出一大疊紙巾，最終自行離開舞台。 她笑言，事後才發現「哭」原來有效，若日後再有人強迫她飲酒，便會以同樣方法應對。許秋怡又透露，自己最高峰是廿多年前曾在一天內要奔波演出六場，尾場在東莞凌晨四時多登台，因一整天沒有進食，甫出場便暈倒，醒來後仍向觀眾道歉並完成演出。 此外，王書麒與許秋怡的兒子Cody亦首次登上電台節目開咪獻聲，與兩位主持對話大談人生計劃，說話有分寸，表現淡定。

許秋怡及王書麒兩夫婦接受《Ben同Benson「Chur」住傾》主持人李有毅及李國煒訪問。(圖片:新城)

王書麒與許秋怡的兒子Cody亦首次登上電台節目開咪獻聲，與兩位主持對話大談人生計劃。(圖片:新城)

許秋怡及王書麒兩夫婦接受《Ben同Benson「Chur」住傾》主持人李有毅及李國煒訪問。(圖片:新城)