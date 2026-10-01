AK江𤒹生寸記者遭狠批　網民瘋傳容祖兒高EQ應對片︰呢啲咪天后

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）及王智德（Alton），日前出席演唱會記招，在接受傳媒訪問時被指言語間「寸記者」，態度欠佳。事件在社交平台迅速引發熱烈討論。部分網民炮轟兩人並非「真性情」，而是表現出「無禮貌」、「無教養」。隨著事件越演越烈，有網民分享樂壇天后容祖兒（Joey）近日接受資深傳媒人金成「叔叔的愛」專訪時，分享如何應對記者的影片，祖兒展現的高EQ與處世智慧，獲不少網民大讚︰「呢啲咪天后囉」。

MIRROR日前出席演唱會記者會。（盧振輝 攝）

AK、Alton受訪態度被指無禮貌

日前，MIRROR成員AK與Alton出席演唱會宣傳，在接受傳媒訪問期間，面對記者的提問，兩人的回應方式被指帶有挑釁，不但當眾打呵欠顯得極不耐煩，更以惹火語氣連環狂寸記者。當日傳媒問及Alton在外地拍攝的新節目進度時，他一直大賣關子，透露節目將迎來第三位主持並指是大家見慣見熟的人。記者見狀笑言︰「好容易呀，你再講就估到」，豈料Alton即時回嗆：「知咁多嘢，你自己訪問自己呀嘛」。

Alton與梁彥宗正拍攝節目，當被問到第三位主持身份，他未有劇透，當記者指大概知道是誰，他說：「你知咁多嘢，你自己訪問自己呀嘛！」（盧振輝攝）

當記者將焦點轉移到AK身上，追問其早前在IG無故上載「舉中指」黑圖的風波。不過AK不但表現得極度抗拒，更無厘頭地將話題扯到天災上︰「冇乜嘢好關心我，大家關心下出面嘅事情，好多……泰國水浸啊」。面對記者鍥而不捨，順勢關心他當時是否心情低落，AK竟然繼續拿災情來做擋箭牌，語帶輕佻兼敷衍地答道︰「因為泰國水浸囉」。

AK日前受訪時的態度遭質疑。（盧振輝攝）

相關影片曝光後，隨即引發網絡熱議，不少網民對兩人的言行直指「真性情」同「無教養」是兩回事，做藝人連最基本的尊重都沒有。不過，亦有粉絲力撐兩人只是性格直率，無意冒犯記者。

相關影片曝光後，隨即引發網絡熱議，不少網民對兩人的言行直指「真性情」同「無教養」是兩回事。（網頁截圖）

相關影片曝光後，隨即引發網絡熱議，不少網民對兩人的言行直指「真性情」同「無教養」是兩回事。（網頁截圖）

網民分享容祖兒訪問片 「如何應付記者」

正當「AK Alton寸記者」爭議聲浪不斷之際，有網民在社交平台發佈了一段天后容祖兒，日前接受資深傳媒人金成「叔叔的愛」專訪的剪輯影片。影片中，容祖兒大方分享自己剛出道，及面對傳媒尖銳提問的心路歷程。容祖兒坦言：「譬如你每一日做嘢，可能你一日會見到三次記者，但其實佢哋都係問你同一番話。尤其係當時可能有啲嘢發生咗，佢哋問來問去都係嗰樣嘢。她直言當時的傳媒風格非常尖銳，自己內心其實承受著巨大壓力：「當時啲記者係好尖銳，你心裡面係好想大叫『哇！』，但你唔可以。咁我咪唯有完咗，上咗車先喊。」

容祖兒（Joey）接受資深傳媒人金成「叔叔的愛」專訪時，分享如何應對記者。（Youtube@叔叔的愛 截圖）

容祖兒（Joey）接受資深傳媒人金成「叔叔的愛」專訪時，分享如何應對記者。（Youtube@叔叔的愛 截圖）

悟出應對之道：跟記者不要太認真，當朋友聊天

容祖兒表示自己後來慢慢「想通了」：「後來諗通咗了，同啲記者唔好咁認真，認真就輸了。同佢哋鬥玩、傾偈、故弄玄虛，即係當朋友咁傾偈，唔好覺得呢件事係一個壓力，咁慢慢就越來越好。」時至今日，出道多年的容祖兒，直言現時與傳媒的關係已變得溫和，「對我來講，而家啲記者溫和好多，大家都睇住大家大，去面對大家嘅時候，分分鐘我仲覺得有份溫暖。例如一句『好耐無見了』，好窩心。」

容祖兒後來悟出應對之道：跟記者不要太認真，當朋友聊天。（Youtube@叔叔的愛 截圖）

網民讚容祖兒值得新一代藝人好好學習。（IG圖片）

坦言現今藝人更難做：幸好我是以前的藝人

面對如今網絡時代的轉變，容祖兒亦感嘆現在的藝人生存環境比以前更艱難，因為「而家全港嘅所有網民都可以做記者」。她真誠地表示：「好彩我係以前嘅藝人，而家嘅藝人更難。我有陣時會覺得，如果我係而家最年輕嗰班藝人，我係要Delete App，唔可以睇。」不少網民大讚容祖兒EQ高，談吐中完全看出修養與格局，值得新一代藝人好好學習，並直言：「呢啲咪天后。」