專訪｜沈震軒TVB拒演動作戲　被幕後串：劉德華梁朝偉都自己嚟

沈震軒（Sammy）加入無綫電視第22期藝員訓練班成功入行，由無名小卒演起，到處境劇《畢打自己人》開始演有名有姓的角色，到《潛行狙擊》、《使徒行者》，一步一腳印入屋。《喜愛夜蒲2》中演活花花公子「蘭桂坊USB」，至今仍為其演藝生涯代表作。沈震軒曾被誤會囂張，在TVB又曾因拒演動作戲被燈光師揶揄：「以前劉德華梁朝偉都自己嚟！」經歷過起起跌跌，沈震軒不忘初心，始終懷抱着熱情在演藝路堅持走下去。



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攝影錄製：蕭堃桁



沈震軒接受《由零說起》訪問。（蕭堃桁 攝）

《畢打自己人》獲珍姐賞識 跑龍套變綠葉

沈震軒與大部分TVB演員一樣由低做起，做了多年跑龍套，沈震軒一次得知將開拍處境劇《畢打自己人》，膽粗粗敲門求角色，終於成功入組。沈震軒為自己度身訂造角色，「因為這是一間雜誌社，有一班記者，所以我就設計了自己在餐廳裏面是一個很八卦的侍應，他們經常在餐廳內講八卦，我就經常很不專心在那裏工作，看他們講八卦，做着做着，上面的編劇、珍姐（曾勵珍）他們看到後面那個男孩有戲，挺好的，開始在餐廳裏面我多了很多對白，直到有一集甚至講多兩句，裏面的演員就問你叫甚麼名字？我說我叫沈震軒，他們說那不如叫你軒仔，你的角色就叫軒仔，之後就慢慢變成軒仔。自此在工作人員名單，我由名字為『職員A』變成『軒仔』。」

沈震軒在TVB木人巷打滾多年。（TVB截圖）

演了幾百集後，沈震軒一次獲邀出席劇組慶功宴，自認小人物的沈震軒戰戰兢兢，被邀坐上了主家席，珍姐更帶領戲中演員上演一場「大龍鳳」，「大家來了圍住我，我十分尷尬，我坐了主家席，我記得編審也在，珍姐進來問：『他還不知道對嗎？你會被飛出餐廳。』我心想我做錯了甚麼，但我內心覺得應該不是這樣，他們沒理由特意叫我來，跟着她就說：『之後升你上去編輯部。』我那一刻是『吓！』那一刻她告訴我，其實是扔你去主角群裏演戲。」

沈震軒在TVB演過大大小小角色。（TVB截圖）

拒演動作戲曾被揶揄：以前華仔偉仔全部都自己來

終於「有名有姓」，但也代表沈震軒的演員路才剛剛開始。沈震軒試過與「毛姐」毛舜筠演對手戲，NG逾20次，連毛姐都忍不住跟導演說：「你拍他吧！我現在出去外面廠，他見到我不行，你只拍他大頭好了。」沈震軒坦言：「我自信心超大打擊！」在TVB木人巷中，沈震軒坦言邊被罵邊學習，試過拒絕動作戲被燈光師嘲諷，「有些動作戲我真的做不到，因為我不懂做，或者我不敢做，或者我不行，有些武師、動作指導或燈光師，他們會說一句：『以前華仔（劉德華）、偉仔（梁朝偉）那些全部都自己來，現在的演員真的是......』你一句這樣，我就覺得行、沒問題，我自己來！」

沈震軒在《潛行狙擊》與黃宗澤好多戲。（《潛行狙擊》截圖）

「蘭桂坊USB」爆紅入屋入圍金像獎

在《潛行狙擊》演活愛上黃宗澤「爆登」一角，又接下《使徒行者》「Kobe」連浩勤，使沈震軒知名度大增。最入屋的必定為「蘭桂坊USB」，多得錢國偉（Wilson）對角色判斷力，令沈震軒一炮而紅，「Wilson跟我說，我有兩個角色給你選，但我心目中有一個想你做，裏面有一個是蒲精，一個是警察。我一聽就當然選警察，跟着他說：『你先聽我說，警察文戲多一些，蒲精那個動作戲多一些，我想你做蒲精的角色，我認為蒲精會爆紅。』」

可是珍姐一聽到要演鹹濕佬即強烈反對，「她說：『你開始入屋就出去做鹹濕佬？我日後怎麼叫你回來拍劇？你日後在公司的路很難走，沒有監製用你！』」沈震軒不聽勸告勇往直前，果不其然「蘭桂坊USB」除了爆紅外，更令沈震軒憑此殺入第32屆香港電影金像獎，補上角逐「最佳新演員」，更令外界與當初不看好他的影視界人士大跌眼鏡。

沈震軒於《喜愛夜蒲2》中，飾演花花公子，自稱「蘭桂坊USB」。(《喜愛夜蒲2》製作特輯截圖)

沈震軒憑《喜愛夜蒲2》入圍金像獎。(《喜愛夜蒲2》截圖）

迷失期曾被誤會囂張 感謝Paco給予100%信心

不過沈震軒坦言曾經歷過迷失期，開始有些許名氣和經驗的他，曾因教人做戲而被葉念琛當場大鬧；也曾因太耿直不自覺得罪人，更被誤會為囂張之人。在TVB打拚多年後，沈震軒獲金牌經理人黃柏高（Paco）賞識，加入太陽娛樂做歌手，「Paco是唯一一個人，給我100%信心。他和我說：『你行的！』我沒有聽過這句說話。」沈震軒坦言，在Paco手下首嘗真正做藝人滋味，「Paco給我很多機會，第一，他讓我與發哥（周潤發）合作、出碟。他一下子就和我說，現在我幫你出碟，我找一些監製去訓練你，我在電視台的年代，我從未試過甚麼都不用做，有人會給你一些好的待遇。」

沈震軒加入抖音「好犀利男團」。（抖音截圖）

但沈震軒認需要賺很多錢。（Threads影片截圖）

沈震軒與女友陳欣妍。（IG@sammysumchunhin）

離開太陽娛樂後，沈震軒曾入過邵氏，又北上工作，試過在內地綜藝節目食水曱甴。疫情三年後，與阿嬌拍戲獲英皇留意，剛回港曾參加英皇新秀歌唱比賽的他，兜兜轉轉又回到最初起點。此時的沈震軒已非當年的黃毛小子，除了多了一名認定為人生伴侶的女友陳欣妍，沈震軒一嘗創業開健身室，又駕車接觸演藝圈外的世界，多了不少人生體悟......

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