前新聞女神挑戰高難度普拉提空中倒吊一字馬　考獲國際健身教練牌

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）自2019年離開TVB後，實行多元化發展，除了做主持、香港浸會大學傳理學院新聞系客席講師之外，還修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，更成為衞生署認可言語治療師。一向熱愛運動的梁凱寧，日前在社交平台分享自己做普拉提（Pilates）的靚相，挑戰多項高難度動作，不但能順利做出「空中一字馬」及高空倒吊，柔軟度與核心力量都極為驚人，吸引大批網民留言讚歎！

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）。（IG@maggieleung0722）

修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程。（IG@maggieleung0722）

香港浸會大學傳理學院新聞系客席講師。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧去年宣布婚訊。（IG@maggieleung0722）

做主持。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧做高難度普拉提 挑戰「空中一字馬」高空倒吊展超強核心

相中所見，梁凱寧身穿粉紅色運動上衣配白色褲，完美凸顯出勻稱優美的身材線條。在專業器械（Cadillac及Reformer）協助下，她輕鬆做出一字馬拉筋、側身延伸及核心訓練動作，當中最吸睛的莫過於她利用吊帶將雙腿固定在器械頂部，整個人懸空倒吊並於半空中展開雙腿，動作流暢利落且平衡力極佳，展現出強勁的肌肉力量與柔軟度！

做普拉提。（IG@maggieleung0722）

做普拉提。（IG@maggieleung0722）

做普拉提。（IG@maggieleung0722）

標準。（IG@maggieleung0722）

標準。（IG@maggieleung0722）

柔軟。（IG@maggieleung0722）

柔軟。（IG@maggieleung0722）

空中倒吊一字馬。（IG@maggieleung0722）

空中倒吊一字馬。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧考獲NASM國際私人健身教練認證 多元發展又靚又叻

其實梁凱寧不但在幕前及教學領域表現出色，私下對健康與體適能亦有極高要求，早前她就考獲國際認可的美國國家運動醫學學會（National Academy of Sports Medicine, NASM）私人健身教練（International Certified Personal Trainer）證書，升格為專業級健身教練。今次梁凱寧再展示高難度普拉提技巧，網民紛紛留言大讚她又靚又叻：「完美女神」、「核心力量太強了」！

考獲美國國家運動醫學學會（NASM）的私人健身教練證書。（IG@maggieleung0722）

健身女神！（IG@maggieleung0722）

又靚又叻！（IG@maggieleung0722）