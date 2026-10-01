陳曉華拍新劇清涼造型露Bra邊騷長腿　爆肌周嘉洛獲讚皮膚勝女仔

兩位TVB人氣小生、花旦周嘉洛與陳曉華（Hera），近日正忙於為合作的新劇《驅魔速遞》外景拍攝。日前，就有網民在社交平台上載一段兩人在商場進行拍攝的短片，片中，不但陳曉華造型吸睛，周嘉洛的友善舉動，亦獲得大批網民大讚。

兩位TVB人氣小生、花旦周嘉洛與陳曉華（Hera），近日正忙於為合作的新劇《驅魔速遞》進行外景拍攝。（IG@herachann）

這個組合非常新鮮。（IG@herachann）

陳曉華清涼裝束上陣 高挑身材若隱若現

早前陳曉華曾在透露，新劇中有大量的打鬥場面，而且服裝造型相當清涼。從網民分享的短片中可見，雖然片中暫時未見到陳曉華展現身手，但她的穿搭已經非常吸睛。陳曉華身穿黑色小背心，透出內衣線條，下身則搭配高衩長裙與黑靴，行走間若隱若現騷出一雙修長美腿，將高挑纖瘦的好身材展露無遺。

周嘉洛和陳曉華拍攝《驅魔速遞》外景時被捕獲。（threads@chai1125）

陳曉華一身造型很清涼，上、下都有睇頭。（threads@chai1125）

周嘉洛身材健碩 主動打招呼獲讚「皮膚好過女仔」

至於同場的拍檔周嘉洛，則身穿簡約的灰色T恤配牛仔褲，胸肌與臂肌線條十分明顯，身材相當健碩。期間，周嘉洛在完成拍攝後，發現到網民在門外隔著窗看他，他不但沒有閃避，反而主動看向鏡頭，並親切地揮手「Say hi」打招呼。這個突如其來的親民舉動，瞬間俘虜了博主，而在近距離觀察下，博主更被周嘉洛的膚質吸引，留言大讚：「陳曉華好高好瘦好靚女😍😍周家洛皮膚靚過女仔😍😍兩個都好nice👍👍」。而其他網民看了片段後也大讚：「周家洛好nice喎」、「咁nice主動say hi」、「靚仔靚女」，可見二人甚有觀眾緣。

周嘉洛身型健碩。（threads@chai1125）