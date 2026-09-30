Jeffrey成為半山鄰居車位都相連　Tyson：每日提佢唔好揩花我架車

魏浚笙（Jeffrey）及Tyson Yoshi今日一同出席服裝品牌活動，談及二人近日成為半山鄰居，Tyson指事前冇收到通知，又說：「撞得有啲太多，有啲困擾！」他更大爆管理處安排相鄰車位，令他日日都要提Jeffrey：「你泊車小心啲，唔好揩到我架嘢唔該！」之後他越泊越埋，考驗Jeffrey泊車技術，又轉車令Jeffrey要扭足十幾手軚。另外，二人也會一同去會所焗桑拿，至於是否已肉帛相見睇過對方全相，Tyson說有包毛巾，問到毛巾會包哪裡，他笑言：「梗係包個頭啦！你想問邊個頭吖嘛？兩個頭都包！」

（左起）Tyson Yoshi、Marf、Amy Lo、林愷鈴及Jeffrey出席服裝品牌活動。（盧振輝攝）

Tyson、Marf、Amy Lo（盧振輝攝）

Tyson Yoshi對Jeffrey施展「猴子偷桃」！（盧振輝攝）

兩個大細路。（盧振輝攝）

Tyson Yoshi。（盧振輝攝）

Jeffrey話呢個係「初心（搓心）」Pose。（盧振輝攝）

Tyson被安排Jeffrey隔籬車位嗌崩潰：每日叫佢泊車小心啲

訪問開初，Tyson透露自己是透過共同朋友才得知Jeffrey成為自己鄰居，並大爆：「最癲嘅係咩呢？我懷疑管理處思疑我哋好friend，就覺得我哋咁friend應該冇問題，就安排咗佢車位喺我隔籬，我崩潰！我係每一日都話，『你泊車小心啲，唔好揩到我架嘢唔該！』因為friend呀嘛，friend我咪直接講囉，佢話得啦，我手車咁勁！」他讚Jeffrey手車有進步，但自己都有每一日開車前都會檢查及影相，「有啲咩事上嚟就可以claim，唔係口同鼻拗。」

Tyson透露自己是透過共同朋友才得知Jeffrey成為自己鄰居，並大爆：「最癲嘅係咩呢？我懷疑管理處思疑我哋好friend，就覺得我哋咁friend應該冇問題，就安排咗佢車位喺我隔籬，我崩潰！」（盧振輝攝）

Tyson：「我係每一日都話，『你泊車小心啲，唔好揩到我架嘢唔該！』因為friend呀嘛，friend我咪直接講囉，佢話得啦，我手車咁勁！」（盧振輝攝）

Tyson越泊越趕考驗Jeffrey技術 被爆又換新車

問到Jeffrey泊車會否特別小心，他激動說：「梗係有啦！」之後爆Tyson Yoshi又換車：「佢呀，本身架車細細地，忽然揸架長車入嚟，我扭咗十幾手先泊到，我心諗前面又嘟後面又嘟，真係勁驚！跟住忍唔住話，『喂師兄，你不如轉返架車。』」Tyson笑言自己還刻意把車越泊越埋考驗對方：「我心諗，死仔手車勁咗喎，我每一日都越嚟越右、越嚟越右，有一日我老婆話，『你咁樣得唔得㗎 ？Jeffrey點上車呀？』我話佢自己諗啦！我係貼嘅，但係佢都上到嘅。」Jeffrey都留意到，還覺得是Tyson泊車「屎咗」，之後Tyson說：「但係我自己落車嗰邊就好寬敞，打開，唔使hold道門，行出去，好舒服。」對於被Jeffrey爆他又換車，Tyson霸氣回應：「有咩問題呀？我換極都唔夠你一架！我七架先等於佢一架！」

Jeffrey反爆Tyson Yoshi又換車：「佢呀，本身架車細細地，忽然揸架長車入嚟，我扭咗十幾手先泊到，我心諗前面又嘟後面又嘟，真係勁驚！跟住忍唔住話，『喂師兄，你不如轉返架車。』」（盧振輝攝）

Tyson笑言自己還刻意把車越泊越埋考驗對方：「我心諗，死仔手車勁咗喎，我每一日都越嚟越右、越嚟越右，有一日我老婆話，『你咁樣得唔得㗎 ？Jeffrey點上車呀？』我話佢自己諗啦！」（盧振輝攝）

會所焗桑拿雙龍出海 Tyson稱有包毛巾：兩個頭都包

二人雖然住得近，不過甚少去對方家作客，反而去會所焗桑拿居多，Tyson：「冇人用嘅，得我哋兩個打大赤肋傾偈。（記者：全相都睇過？）我哋會包住條毛巾。（記者：毛巾包邊度？）梗係包個頭啦！你想問邊個頭吖嘛？兩個頭都包！」Jeffrey則說：「佢好英偉㗎佢！我哋雙龍出海，溫馨嘅！」他們又表示有時在停車場撞到，一傾又傾個幾兩小時，不捨得回家，話題主要都圍繞車，Tyson：「都會講吓大家架車㗎，呢度可以點整，我又踎低睇吓囉。」不過他就強調並不會因為Jeffrey而更想回家，反指：「冇！0！」

二人雖然住得近，不過甚少去對方家作客，反而去會所焗桑拿居多，問到是否已睇過對方全相，Tyson：「我哋會包住條毛巾。（記者：毛巾包邊度？）梗係包個頭啦！你想問邊個頭吖嘛？兩個頭都包！」Jeffrey則說：「佢好英偉㗎佢！我哋雙龍出海，溫馨嘅！」（盧振輝攝）

Tyson強調並不會因為Jeffrey而更想回家，反指：「冇！0！」（盧振輝攝）

被問健身室偷拍新聞 Tyson以張繼聰Hang機模式叫Jeffrey頂住先

講到會否合作出歌，Tyson坦言，自己都減慢又做歌步伐，想多感受生活和休息，又直認之前有段時間不太開心，想過「唔撈」：「屋企有啲事，諗住唔撈，點知唔撈嘅呢個念頭又俾我寫咗一首歌，即係個天都係要我撈囉，咁咪撈囉，但係撈嘅方式、節奏，可以調整吓，所以呢排好鍾意去跑步。」他接下來會跑10K，將來希望挑戰半馬。最後，講到近日有健身中心被裝偷拍鏡頭，問兩位去做Gym會否擔心或份外留神，Tyson由於有代言人合約在身，不便回應，更化身張繼聰「Hang機」離線並叫Jeffrey：「你頂住先，我Offline！」而Jeffrey就說：「點樣保護自己，大隻啲啦。咁呢個梗係唔好嘅風氣，冇呀，自己入廁格囉。」

Tyson坦言，自己都減慢又做歌步伐，想多感受生活和休息，又直認之前有段時間不太開心，想過「唔撈」：「點知唔撈嘅呢個念頭又俾我寫咗一首歌，即係個天都係要我撈囉。」（盧振輝攝）

問兩位去做Gym會否擔心或份外留神，Tyson由於有代言人合約在身，不便回應，更化身張繼聰「Hang機」離線並叫Jeffrey：「你頂住先，我Offline！」（盧振輝攝）