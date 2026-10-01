東張西望｜元朗服飾檔神秘「變身」無牌按摩店　阿叔脫衫排隊光顧

無牌按摩院屢禁不絕，昨晚（30/9）《東張西望》再接到市民爆料，元朗街坊趙先生揭發位於元朗大馬路附近的一個細小檔口，表面上掛着衣物售賣、掛出宣傳單張，實際上竟暗藏玄機，疑變相成為無牌按摩店！

服飾檔掛羊頭賣狗肉？ 兩名阿叔赤膊上陣享受服務

據街坊趙先生透露，該檔口對正大馬路，空間非常狹窄，僅能容納一兩人，平常掛滿衣服，並設有展示身體部位的宣傳海報。然而日前下午，他路過時驚見幾名阿叔在檔口前排隊，其中兩名阿叔甚至「赤膊上陣」、半裸上身，任由店內的女子為他們按摩頭部及身體！

趙先生表示，短短幾分鐘內就有三名阿叔前來光顧，且檔口並無標明提供按摩服務。他直言，檔口位於人來人往的大馬路旁，幾位阿叔赤膊坐在路邊接受按摩，畫面相當不雅及奇特，對鄰近街坊及途人造成不便。他更質疑該處並非合規醫療或按摩場所，店員恐屬無牌經營。

現場多名男子光顧。（東張截圖）

現場追訪阿姐裝聾作啞拒回應

《東張西望》團隊隨即派員前往現場視察，發現該檔口生意確實相當旺場。在短短十多分鐘內，已有兩名男顧客相繼光顧，即使在大太陽下，仍專程前來享受按摩服務。

主持隨即上前採訪店內負責按摩的阿姐，質疑其是否涉嫌無牌提供按摩服務，以及是否只是附近街坊生意：「想問下有街坊投訴你哋無牌按摩，你哋係咪無牌㗎？係咪做開街坊生意？你有冇牌照可以睇睇？」 面對攝製隊的突擊追問，按摩阿姐自始至終閉口不答，反應極度冷淡，拒絕作出任何回應。

法律觀點異性全身按摩必須領牌

根據香港法例第266章《按摩院條例》，凡為異性顧客提供由肩部以下至膝部以上的全身按摩服務，處所必須領有有效按摩院牌照，否則即屬違法。爆料街坊趙先生亦呼籲，若阿叔們身體不適或需要治療，應前往正規醫療機構求診，而非光顧這類疑無牌經營的檔口。節目將持續跟進相關事件。

店員拒絕回應。（東張截圖）

店員拒絕回應。（東張截圖）