愛爆音樂秀｜陳懿德冧爆應援　羅天宇一登場流鼻血不止要落台急救

六位「動物」周志康、羅天宇、劉佩玥、姚兵、莫家淦、黃建東今日（30日）於麥花臣場館舉辦《愛爆動物音樂秀》，吸引到過千粉絲撐場。除了粉絲外，無綫高層樂易玲、譚俊彥、周志文、關嘉敏、李芷晴、顏米羔等人亦是座上客，當然少不了剛認愛的羅天宇女友陳懿德。

德德為了男友可謂非常落力，她一出現時就已經手拿大包小包，原來袋中全是羅天宇的應援物。她應現場記者要求把髮箍戴在頭上，不過表現害羞，要拉著樂小姐一起合照；之後她在孔德賢拍照時，又將「羅天宇」應援頭箍戴在他頭上。被問到今日會否有好消息要宣布，德德笑指沒有，不過在旁的樂小姐則搞笑說：「我宣布！」一度嚇親陳懿德，不過這位「跟得女友」為了羅天宇非常用心，還自己帶相機，為了拍更多羅天宇的帥照，兩小口子認真甜爆。

羅天宇女友陳懿德冧爆應援。（盧振輝攝）

德德更戴上應援頭箍及燈牌冧撐男友！（盧振輝攝）

（左起）黃建東、莫家淦、周志康、劉佩玥、羅天宇、姚兵（盧振輝攝）

德德在台下幫男友拍照。（盧振輝攝）

羅天宇作為第二位出場的歌手，竟唱了數句《愛不疚》後便突然暫停，一開始大家以為是咪出現問題，所以大家幫他唱了兩句。但原來羅天宇是突然流鼻血，更需要立即把音樂停下關燈處理，處理了一分鐘後仍未能控制，最後還是落台處理，他說：「因為太Hot喇，對唔住！我將個台交畀另一個先，轉頭再見！」而急救人員亦馬上衝入後台幫忙。羅天宇再上台時表示，本身想先不理會：「本身想畀另一邊大家睇，但真係太澎湃。」

周志康。（盧振輝攝）

羅天宇登台不久便因為流鼻血而暫停。（盧振輝 攝）

羅天宇在台上處理了一分鐘都未能止血。（盧振輝攝）

最後羅天未唯有落台先行處理。（盧振輝攝）

羅天宇再上台時表示，本身想先不理會：「本身想畀另一邊大家睇，但真係太澎湃。」（盧振輝攝）

之後羅天宇繼續唱。（盧振輝攝）