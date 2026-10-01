75歲金牌主持竟祝粉絲雅思拎100分　網民：我文盲都知滿分才幾分

75歲的香港「金牌主持」陳百祥（叻哥）向來以幽默親民的形象深受大眾喜愛，近日有網民在社交平台上分享了一段在橫店巧遇叻哥的互動短片。影片中，叻哥身穿一身經典綠色古裝長袍、手持摺扇，重現1993年周星馳經典喜劇《唐伯虎點秋香》中「祝枝山」的經典造型，吸引不少路人與粉絲圍觀。

陳百祥出名幽默。(小紅書截圖)

大家係咪覺得好熟口面？（片段截圖）

片段中，一名女粉絲興奮地上前向叻哥索取祝福，並提出要求：「陳百祥老師，可以祝我雅思（IELTS）考100分嗎？」 叻哥起初先親切地向對方祝賀「中秋節快樂」，聽到粉絲想考100分後，隨即露出一臉驚奇又讚嘆的表情笑言：「啊？那麼厲害？那比較困難一點喔！不過還是祝福你考100分啊！」 叻哥全程親切毫無架子，滿面笑容地滿足粉絲心願。

有粉絲希望叻哥祝佢雅思奪100分。（片段截圖）

叻哥緊係照做。（片段截圖）

影片曝光後，立刻引來大批網民熱議與笑翻。不少眼尖的網民指出國際英語測驗「雅思（IELTS，International English Language Testing System）」滿分最高為9分（Band 9 專家級用戶），托福（TOEFL iBT）滿分才為120分，紛紛留言笑稱：「我一個文盲都知道雅思總分才幾分」、「粉絲給叻哥挖坑，叻哥還真的誠心祝福」、「考100分這是直接把考官給考懵了吧」、「叻哥的祝福加倍奉還，誠意滿分」。