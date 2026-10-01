盧慧敏拍戲要打古天樂　Marf見胡子彤亞運好欣慰：有一刻覺得似AI

林愷鈴（Ashley）、盧慧敏（Amy Lo）及邱彥筒（Marf）昨日（29日）出席牛仔服裝品牌活動，Ashley透露平時都會穿媽媽龔慈恩80年代的牛仔褲出街，足見母女好感情。Amy則分享拍攝電影《偵戰》的經歷，自爆很愛開槍與射擊，但當中一場戲要打古天樂，就令她頗大壓力！至於Marf，談到胡子彤完成最後一次亞運之旅，她大讚對方打棒球的模樣很有魅力：「有一刻唔知點解覺得好似AI圖咁，係咪真㗎？但係希望佢之後繼續玩啦，我覺得打棒球嘅佢真係好charm。」

（左起）Tyson Yoshi、Marf、Amy Lo、林愷鈴及Jeffrey出席服裝品牌活動。（盧振輝攝）

Ashley、Amy、Marf一同受訪。（盧振輝攝）

Tyson Yoshi、Marf、Amy Lo都好有型！（盧振輝攝）

林愷鈴穿母親80年代牛仔褲 Amy分享高妹煩惱

談到穿著與保養牛仔褲的習慣，Marf驚爆自己平時出街穿的牛仔褲基本不洗，「牛仔唔使洗，所以都幾耐着！（記者：最耐幾耐冇洗）每逢去旅行就一定會洗嘅，但係如果普通香港出街，就噴一噴、抹一抹、掛一掛就算。」而Ashley則熱衷於收藏經典及限量版牛仔衫褲，更經常穿著媽媽龔慈恩80年代留下來的古着：「成日着媽咪啲衫褲，發現我媽咪真係好瘦！」她表示這些衣服是珍貴的留念，將來有小朋友也會世代傳承下去。Marf聽後更建議Ashley，往後若穿膩了，可以改成牛仔手袋兩母女輪住用。

Ashley熱衷於收藏經典及限量版牛仔衫褲，更經常穿著媽媽龔慈恩80年代留下來的古着：「成日着媽咪啲衫褲，發現我媽咪真係好瘦！」（盧振輝攝）

身材177cm高的Amy，令現場兩位男士Tyson Yoshi和Jeffrey（魏浚笙）都不敢站在旁邊合照，被問會否因身高而帶來「高妹煩惱」，Amy坦言：「我其實得一個難題，就係搭車嘅時候好容易撼頭，但係其餘都冇乜嘢。」Marf卻認為除此之外基本上冇壞處，羨慕Amy高挑比例好，不用著高踭鞋。

身材177cm高的Amy，令現場兩位男士Tyson Yoshi和Jeffrey（魏浚笙）都不敢站在旁邊合照。（盧振輝攝）

Amy被問會否因身高而帶來「高妹煩惱」，她坦言：「我其實得一個難題，就係搭車嘅時候好容易撼頭，但係其餘都冇乜嘢。」（盧振輝攝）

Marf對胡子彤完成亞運感安慰：有一刻唔知點解覺得好似AI圖

早前獲邀前往東京出席同一品牌活動的Marf，被問到有否與同場的BLACKPINK成員 ROSÉ見面，她遺撼表示：「我感受咗佢存在過嘅氣息，但係我冇見到佢嘅，因為我到嗰時佢已經走咗。」對於即將於韓團MEOVV、R&B天王Ne-Yo等參加同一個萬聖節音樂會Marf表示非常期待，但相信應該一樣是只能感受對方存在的氣息。過往Marf都在社交平台分享自己的萬聖節妝容及特別造型，她自爆今年暫已想好表演造型，但表演後的課外活動化妝則未有想法，更向網民徵稿：「我諗今年最紅都係《Obsession》，但係其實佢都冇乜好化，就係成面血，所以投稿俾我！」

早前獲邀前往東京出席同一品牌活動的Marf，被問到有否與同場的BLACKPINK成員 ROSÉ見面，她遺撼表示：「我感受咗佢存在過嘅氣息，但係我冇見到佢嘅，因為我到嗰時佢已經走咗。」（盧振輝攝）

過往Marf都在社交平台分享自己的萬聖節妝容及特別造型，對於今年造型她就向網民徵稿：「我諗今年最紅都係《Obsession》，但係其實佢都冇乜好化，就係成面血，所以投稿俾我！」（盧振輝攝）

此外，提到好友胡子彤完成人生最後一次亞運賽事，Marf指出朋友群組內氣氛歡樂，自己亦送上安靜的祝福：「好耐冇見到子彤嘅運動員嘅樣貌，我覺得好安慰呀！同埋有一刻唔知點解覺得好似AI圖咁，係咪真㗎？但係希望佢之後繼續玩啦，我覺得打棒球嘅佢真係好charm！」對於子彤即將與Locker等兄弟去旅行，Marf表示不會跟去：「男仔還男仔好啲，梗係唔會介意啦，最好添呀！大家有啲空間係最健康嘅。」

提到好友胡子彤完成人生最後一次亞運賽事，Marf指已送上安靜的祝福：「好耐冇見到子彤嘅運動員嘅樣貌，我覺得好安慰呀！同埋有一刻唔知點解覺得好似AI圖咁，係咪真㗎？但係希望佢之後繼續玩啦，我覺得打棒球嘅佢真係好charm！」（盧振輝攝）

盧慧敏新戲《偵戰》圓射擊夢 爆出手打古天樂趣事

Amy Lo與任達華、此沙及古天樂合作的新戲《偵戰》即將上映，Amy透露今次是自己拍過最多動作戲的一部作品，當中亦經過特訓，她又自爆：「我覺得嗰套戲我最大嘅感受，因為我自己個人興趣就係開槍，每次去旅行我都好鍾意去射擊場，但係呢個從來都冇試過用喺工作上面，所以嗰次終於可以用喺拍攝上面，就好開心！」談到片中與古天樂有打戲，Amy笑說：「呢個都係其中一個比較大壓力嘅位，有一個位係我要打佢，佢就要扮俾我打到，我扶返佢企起身嘅時候，就好順勢講咗句『有冇事？』佢話冇，跟住過咗3秒佢就話『吖，我又真係答你喎，呢啲應該係我問你㗎嘛！』」而華哥（任達華）從容輕鬆的態度，亦讓她獲益良多。此外，將於10月4日過生日的Amy，表示將與粉絲度過，願望跟每年一樣都是身體健康、開開心心。

Amy Lo與任達華、此沙及古天樂合作的新戲《偵戰》即將上映，Amy透露今次是自己拍過最多動作戲的一部作品，又自爆：「因為我自己個人興趣就係開槍，每次去旅行我都好鍾意去射擊場，但係呢個從來都冇試過用喺工作上面，所以嗰次終於可以用喺拍攝上面，就好開心！」（盧振輝攝）

談到片中與古天樂有打戲，Amy笑說：「呢個都係其中一個比較大壓力嘅位，有一個位係我要打佢，佢就要扮俾我打到，我扶返佢企起身嘅時候，就好順勢講咗句『有冇事？』佢話冇，跟住過咗3秒佢就話『吖，我又真係答你喎，呢啲應該係我問你㗎嘛！』」（盧振輝攝）

林愷鈴新劇有親熱戲不敢同母親睇 爆龔慈恩放心她與Jeffrey合作

由Ashley主演的新劇《地獄大狀》即將首播，她坦言心情緊張，亦有留意到網民表示期待，但她突然戴頭盔說：「其實有一個comment見到好多人都覺得好多打戲，但係其實打戲喺Trainer度已經睇晒，大家唔好以為仲有， Trailer有幾多就係咁多喇其實，that’s it㗎喇。」被問到劇中有吻戲，會否不敢與媽媽一同收睇，Ashley害羞表示會Mark定日子避開：「媽咪自己重溫啦，我未試過同屋企人一齊睇返自己啲親熱戲，我覺得會有啲尷尬。」

不過她補充媽媽態度十分開明，會Cap低她的作品，以技術角度賽後檢討：「佢覺得最緊要靚唔靚，都係啲Technical嘅嘢，啲光、眼耳口鼻唔好撞埋一齊，最緊要靚，最緊要觀眾代入到，有浪漫嘅感覺，所以我覺得我阿媽應該就算我叫佢唔好睇，應該私下都會睇。」至於今次與Jeffrey合作，Ashley指Jeffrey其實先認識其媽媽，連同Jeffrey的女友兼經理人Evelyn都給龔慈恩留下極佳印象：「呢一pair Power Couple我媽媽都覺得真係好好呀！所以知道係同佢哋合作，我媽咪都係超級放心，佢話，得啦，OK。」

Ashley主演的新劇《地獄大狀》即將首播，她坦言心情緊張，被問到劇中有吻戲，會否不敢與媽媽一同收睇，Ashley害羞表示會Mark定日子避開：「媽咪自己重溫啦，我未試過同屋企人一齊睇返自己啲親熱戲，我覺得會有啲尷尬。」（盧振輝攝）