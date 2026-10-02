硬撼《愛回家》？　網民集氣推HOY新劇《你的保安李寶安》8點播！

電視圈愈來愈刺激，無綫（TVB）上個月推出新處境劇《愛·回家之三代同糖》，ViuTV原創劇《地獄大狀》落實於10月5日（星期一）正式首播，而HOY的全新處境喜劇《你的保安李寶安》亦已落實於10月26日（星期一）正式首播。

車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

ViuTV原創劇《地獄大狀》落實於10月5日（星期一）正式首播。（《地獄大狀》預告截圖）

HOY的全新處境喜劇《你的保安李寶安》已落實於10月26日（星期一）正式首播。（資料圖片）

網民強烈要求8點播

《你的保安李寶安》雖然劇集仍未正式出街，不過其官方在Threads放出預告片後，已經引起極大迴響，不過當時是寫在晚上九點半播出，但其後HOY小編再發文問：「見大家好熱烈討論《你的保安李寶安》到底應該8點定9點半播，即刻問問大家，到底想幾點播？」結果出人意表——大批網民強烈要求電視台將新劇擺喺黃金時段晚上8點首播，明言要「硬撼」TVB嘅收視王牌《愛·回家之三代同糖》！

網民強烈要求8點播。（Threads截圖）

兵行險著有著數？

眾所周知，TVB嘅《愛·回家》系列多年嚟穩佔晚上8點時段，幾乎係唔少香港家庭食飯嘅「指定動作」，最近新一輯上畫，亦有不少討論聲音。今次網上投票中，超過八成網民力撐「8點檔世紀大對決」，討論區群情洶湧，更有心水清嘅網民分析，指HOY TV如果真係聽從民意，將重點劇集提早到8點迎戰，雖然係兵行險著，但絕對有機會吸納大批想「轉口味」嘅觀眾，搶佔收視版圖。