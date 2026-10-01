羅天宇陳懿德認愛後首次同台受訪　即場親親變大型放閃現場

藝人周志康、羅天宇、劉佩玥、姚兵、莫家淦、黃建東昨日（30日）於麥花臣場館舉辦《愛爆動物音樂秀》，吸引到過千粉絲撐場。剛認愛的羅天宇女友陳懿德除了是座上客外，亦是「跟得女友」，她為了男友非常落力，未開場就忙派羅天宇的應援物，開場前更在後台為男友打點一切，而開場後還化身「私人站姐」為男友拍下帥帥的照片。

剛認愛的羅天宇女友陳懿德除了是座上客外，亦是「跟得女友」。(盧振輝 攝)

羅天宇陳懿德認愛後首次同台受訪

二人在演唱會後一同接受傳媒訪問，對於羅天宇在台上唱歌時突然流鼻血，他透露自己平時一年都會流數次鼻血，但沒想到會在登台前一刻發生，直言當時不知所措。被問到之前亦曾試過突然流鼻血，有否看醫生時，他表示：「冇，好少嘅。」羅天宇提到因連日來籌備演唱會壓力極大，加上早前拍劇需要大聲喊叫聲帶受損，登台前心情又極度緊張所致。幸好女友陳懿德全程在後台無微不至地照顧，遞水又遞紙巾。

羅天宇陳懿德認愛後首次同台受訪。(盧振輝 攝)

現場突然變成大型放閃現場

陳懿德亦笑言自己在為羅天宇拍照時，因不想遮擋後排觀眾視線而蹲下，結果不小心向前跌倒，以致膝頭受傷流血。被指二人一同流血時，現場突然變成大型放閃現場：「係喎！好夾啊！」至於演唱會上，二人被其他兄弟大叫「求婚」，陳懿德甜笑表示：「係咩？我聽唔到！」可能二人一同受訪，羅天宇十分緊張，雙腳不其然向後退，令陳懿德忍不住「爆」：「你唔使越退越後嘅，我哋向返前少少先！」對於求婚這件事，陳懿德直言：「完咗演唱會我哋努力啲搵錢再安排下呢件事情！」而「呢件事情」相信就是指結婚。

陳懿德表示完咗演唱會我哋努力啲搵錢再安排下呢件事情。(盧振輝 攝)

羅天宇讚陳懿德是3000分女友

羅天宇指放了很多心血在演唱會上，所以完全想不到其他東西。而「100分女友」立即為男友護航：「因為呢幾日佢都真係好大壓力，平時佢已經夠寡言，但係呢幾日係額外寡言，更寡言！你feel到個氣場。」羅天宇看到女友為自己奔波又幫忙製作燈牌支持，倍感感動，當被問到給德德有多少分時，他即大讚對方：「3000分！經過今日之後，因為我真係冇見過佢燙衫。」更害羞地表示她是「非常賢妻」！粉紅泡泡充滿現場。

羅天宇讚陳懿德是3000分女友。(盧振輝 攝)

不過演唱會途中大家為羅天宇及周志康慶生時，被要求親吻羅天宇的陳懿德竟然走去親了劉珮玥。在訪問時，二人即場面貼面補數，雖然二人「嘴裡說不，身體卻很誠實」，面貼面得非常自然，陳懿德更嘟起小嘴作狀親上羅天宇，完全是大灑「狗糧」。