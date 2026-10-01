羅天宇陳懿德被問到JW婚事即默認：仲難答過答我哋個婚禮係幾時

歌手王灝兒（JW）早前被爆出去年11月22日在土耳其低調與王至尊註冊結婚，而好友馬天佑、陳瀅、羅天宇及陳懿德（德德）等人都有到現場觀禮。羅天宇及陳懿德昨日（30日）於《愛爆動物音樂秀》後接受傳媒訪問時被問到是否知悉JW的婚訊時，德德即時大呼：「呢單嘢……我真係唔知喎！呢單嘢仲難答過答我哋個婚禮係幾時！」https://hk.on.cc/

羅天宇及陳懿德唔知點答，所以有啲尷尬。(盧振輝 攝)

羅天宇及陳懿德完全沒有「夾口供」

對於有指兩人早前與JW一同前往瑞士等地方旅行，是否去參加婚禮或預祝，二人完全沒有「夾口供」自有自說。德德表示：「上年我哋自己去！」而羅天宇則指：「一班朋友去囉，成班朋友囉。」當二人發現口供不對時，羅天宇顯得相當尷尬：「我都唔係好記得，太耐之前嘅事。」

當二人發現口供不對時，羅天宇顯得相當尷尬。(盧振輝 攝)

羅天宇澄清只是朋友旅遊

不過，羅天宇就澄清只是朋友旅遊：「我哋有去過嗰度，大家一齊去，一班朋友去旅行拍下相咁樣。」而被問到知否好友JW已經結婚時，德德表示：「真係唔係好知！」羅天宇亦指：「佢哋嘅嘢留返俾佢哋自己講啦！等佢哋講啦！我哋係去咗個好好嘅旅行嘅！」被問是否下了「封口令」，羅天宇即時澄清沒有，更搞笑表示：「我哋真係冇收到任何資訊」，二人最後以笑聲化解尷尬，並笑指緊張過在台上表演。