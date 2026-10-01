鄧佩儀罕有亮相王祖藍節目揭神隱5年原因　曾被指態度差遭TVB雪藏

現年33歲的前華姐冠軍鄧佩儀（Gloria）自從拍畢劇集《換命真相》首當女一後，突然「潛水」，當時有傳鄧佩儀因態度差、難相處及得罪同劇演員，而遭TVB雪藏，不過後來獲同劇演員否認事件。神隱這段時間，鄧佩儀其實是返回加拿大重返校園，前年畢業後，雖然她與無綫還有合約，官網至今亦未被除名，但她已正式宣布將留在加拿大發展，間接離巢。昨晚（30日）鄧佩儀罕有現身王祖藍新節目《藍朋友·旅朋友 溫哥華篇》，更親揭當年神隱真正原因。



鄧佩儀是2013年度華姐冠軍。（IG/@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀自從拍畢劇集《換命真相》首當女一後，就毅然返回加拿大重返校園。（IG/@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀罕有亮相節目

節目中，王祖藍與太太李亞男到訪了盛產華姐冠軍的頂級學府英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia）校園，更相約華姐好友鄧佩儀及張嘉兒整蛋糕。鄧佩儀拍攝《換命真相》後突然「潛水」一年半，直至2023年，她在社交平台宣布在UBC修畢工商管理學士學位及電影製作課程，決定留加發展。

鄧佩儀與張嘉兒罕有亮相王祖藍新節目《藍朋友·旅朋友 溫哥華篇》。（IG/@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀、張嘉兒及李亞男到保養得宜！（IG/@gloriapuiyeetang）

鄧佩儀揭神隱5年原因

今次鄧佩儀罕有亮幕前，她談及神隱原因，坦言身邊很多人都大感愕然：「點解我突然之間會走呢？我嗰時嘅經理人都有打畀我。我拍完《換命真相》後，監製聲哥（黃偉聲）隔幾個月後開劇都想搵我，嗰陣我諗咗好多個鐘，我問自己，十年後我想我嘅生活係點，因為嗰陣有段時間冇屋企人陪伴好耐，我就問自己將來想過啲咩生活。我發現我係想喺加拿大建立一個Family，又或者有喺屋企人身邊，最後決定咗返嚟（溫哥華）。」現時在加拿大任職Marketing工作的鄧佩儀朝九晚五，放工後又可以跟朋友見面或做運動，生活規律更比之前開心，並非常滿意現狀：「原來人係可以開心咁多嘅。」

鄧佩儀罕有亮幕前談及神隱原因。（節目截圖）

鄧佩儀自爆喜愛鍾嘉欣而選美

鄧佩儀更自爆當年因為很喜歡鍾嘉欣，年僅19歲時便飛往香港參選兼拍劇發展演藝事業。可惜因適應不了拍劇熱鬧過後的孤獨及寂寞感，而在家中獨自以淚洗面，更坦言當時心理狀態不太健康：「嗰時我自己一個生活，習慣完劇組好熱鬧，每次返到屋企自己一個就會好失落。有時可能凌晨四點返到去，間屋靜英英…長久就會有少少Lost，嗰時真係自己一個不斷咁喊喺屋企，唔係好健康。」

鄧佩儀更提到當時獨自在港生活，忙完工作回到家中總感到失落寂寞，還會不斷大哭。（節目截圖）

張嘉兒曾因猛烈批評而自我懷疑

另外，張嘉兒就笑言當年決定返港選港姐，全因被免費機票吸引。不過當選冠軍後，張嘉兒被封為「豬扒港姐」受到猛烈批評，她直言當時那段時間挺難過，並開始自我懷疑：「咦？傳媒講嘢係咪真架呢？我係咪真係咁差呢？好彩我好多人錫。」至於問到為何會選擇回流加拿大，張嘉兒表示因為自己跟丈夫都是在溫哥華長大，所以想孩子有近似的童年，加上當時碰巧遇上Covid高峰期，故決定回溫哥華避疫。

張嘉兒就笑言當年決定返港選港姐，全因被免費機票吸引。（節目截圖）