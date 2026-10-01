57歲姚正菁復出踏國際天橋做Model　首行時裝騷擺烏龍

57歲「郭富城初戀」姚正菁早前獲前經理人林寶玉帶往米蘭時裝周觀騷，日前她在社交平台晒出新相，驚喜宣布踏上當地天橋擔任模特兒！今次作為復出第一擊，姚正菁為泰國品牌壓軸登場，身穿紫色泰國民族服亮眼現身，不少現場觀眾更誤以為她是泰國華僑。她感嘆道：「真係發夢都冇諗過會做模特兒，仲要走上國際時裝周嘅天橋，絕對係最難忘嘅經驗之一。」

姚正菁身穿紫色泰國民族服亮眼登場，頭戴特色大草帽及配戴民族項鍊，在米蘭時裝周天橋上散發成熟女人味。

減磅亮相被讚有女人味 自嘲拉高全場平均年齡

為了以最佳狀態上陣，姚正菁在行騷前特意刻意減磅。身為模特兒界的「超級新人」，她笑言自己拉高了整場騷的「平均年齡」：「我要多謝經理人林寶玉同埋主辦方肯畀個機會我嘗試。我見到身邊好多模特兒都係年輕嘅小妹妹，得我一個係呢個年紀嘅新人，難免都會有啲緊張。」不過，主辦方事後大讚她的成熟氣場，指她散發出年輕模特兒缺乏的獨特女人味，令她深受鼓舞：「證明『發夢』同年紀無關，最緊要把握每一次機會。」

行騷前，姚正菁在後台由外籍造型師精心打造妝容。

經驗不足擺大烏龍 行到一半即掉頭

雖然初次登場氣場十足，但姚正菁透露現場發生了一段尷尬小插曲。由於綵排場地比正式會場小，加上自己太過專注於「表情管理」而漏聽指示，結果釀成烏龍：「原來會場嘅Runway有成150米長，我行咗一半就以為行完，直接掉頭走，真係超級尷尬！」雖然留下小遺憾，但今次經驗讓她萌生進軍時裝界的念頭，並寄望未來能再次踏上天橋，完完整整走完一次全程。