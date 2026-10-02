千禧年頂流男神拒與粉絲合照內情曝光　蒼老似大叔仍獲讚帥出宇宙

現年45歲的一代男神陳冠希 (Edison) 曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希多次被指容貌衰老走樣。近日有粉絲在吉隆坡偶遇陳冠希，當上前問能否合照時，竟然遭偶像拒絕。

初出道時的陳冠希，是公認360度零死角男神。（節目截圖）

陳冠希於2017年與中國內地超模秦舒培結婚，兩人育有一女 Alaia。（IG@edisonchen）

陳冠希近年被指顏值斷崖式崩潰。（小紅書@Edisonchen）

陳冠希真實人品曝光

日前，有粉絲在吉隆坡偶遇陳冠希，上前問及可否合照時竟遭陳冠希一臉嚴肅地拒絕，但原來陳冠希口說「不行」後三秒立即笑言：「Just kidding！」該粉絲將合照分享到社交平台，並留言大讚陳冠希真人其實很隨和：「鼓起勇氣上去問 Edison 能不能合影，他先一臉嚴肅地跟我說 不行。我都準備走了，結果下一秒來一句：just kidding 😂 完全沒想到是這個展開哈哈哈哈。本人其實很隨和，也很爽快地一起拍了照。雖然當天穿得稍顯隨性，但只能說——法拉利老了還是法拉利❤️」。

原來拒絕合照只是講笑，粉絲大讚陳冠希為人幽默之餘，真實人品非常隨和。（小紅書）

陳冠希蒼老似大叔依然獲讚帥出宇宙

從相中可見，陳冠希穿上米色針織背心及綠色長褲，頭戴Cap帽腳踏涼鞋，手中拿著香煙。雖然陳冠希穿搭慵懶，似乎沒有特別打扮，加上留了鬍鬚看起來越見蒼老，但有大批網民依然大讚陳冠希沒有發福，其實已經保養得很好了：「只是他不再刻意打扮了，這個身材這個輪廓，但凡精心捯飭一下，還是挺帥的。」、「做自己挺好的！穿著拖鞋散發都是隨性鬆弛！」、「冠希哥真有幽默感 也平易近人」、「老了老了，但還是帥的」、「帥出宇宙」。