何超儀曾遭華星「嫌貴」解約迷惘兩年　媽媽勸退圈：你唔好再獻醜

何超儀（Josie）與丈夫陳子聰日前作客鄭裕玲（Do姐）節目《The Do Show》大談二人相處點滴。貴為賭王何鴻燊女兒的何超儀，演藝之路並非一帆風順。她在節目中罕有回憶起剛出道時的低潮期，透露自己當年雖然順利奪得音樂新人獎，卻隨即遭到當時的唱片公司「炒魷魚」，連母親（二太藍瓊纓）亦曾勸她放棄演藝事業，心酸過往令人唏噓。

何超儀曾被華星解約！（截圖）

因拍MV成本貴被解約 連母親都勸退

何超儀在節目中坦言，當年奪得新人獎後竟突遭公司淘汰：「當時經理人陳家瑛要求要最好的團隊拍MV，老闆覺得我貴，話我只係拎咗新人獎，唱片又賣得慢，結果就炒咗我。」

嫌她成本太貴。（截圖）

遭逢巨變的超儀陷入極大迷惘，甚至連母親都對她的發展不抱期望，勸她退出演藝圈：「連我阿媽都捉我傾，話『你唔好再獻醜啦為何家，不如去外國讀書』。」超儀指自己當時堅持不肯放棄，兩年沒有工作，只能靠玩水上運動尋找寄託及排解包袱。

她直言錢不是萬能。（截圖）

媽媽朋友上門邀請演戲 成為人生逆轉契機

直到有一天，事情終於迎來轉機。何超儀透露當時收到母親一位朋友的電話，對方提出想到她家吃飯，並表示有個電影角色想邀請她演出：「佢話『我有個角色想Pitch俾你個女』。」當時正處於極度失意與迷失狀態的何超儀，獲悉有演戲機會後大感興奮，毫不介意角色難度。這一次由「媽媽朋友」帶來的機會，不僅讓她重新振作，更正式開啟了她日後精彩的影壇之路，成為她演藝生涯中極為關鍵的轉折點。