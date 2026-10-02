蔡少芬孖洪欣陳法蓉行街市　少女體態驚艷網民：打敗99%同齡人

蔡少芬（Ada）、洪欣、陳法蓉及朱茵，多年來一直感情深厚，是圈中出名的好閨密。日前有網民在中環街市幸運偶遇蔡少芬、洪欣和陳法蓉一同逛街，並將照片分享社交平台，隨即引發熱烈討論。照片中三人雖然穿着低調、打扮休閒，但保養得宜的凍齡狀態，依然難掩星味。

蔡少芬（Ada）、洪欣、陳法蓉及朱茵是圈中出名的好閨密。（微博@洪欣）

蔡少芬、洪欣及陳法蓉都好凍齡。(抖音截圖)

三大女神低調逛街 凍齡狀態震撼網民

從網民分享的照片可見，三人在中環街市的手作小攤位前流連，似乎對各類精緻小飾物相當感興趣。蔡少芬身穿深色貼身上衣搭配長褲，身形纖瘦苗條；洪欣則以藍色襯衫配搭深色長褲及休閒鞋，側影依然飄逸；陳法蓉則保持招牌短髮搭配牛仔外套，整個人看起來活力十足。

蔡少芬、洪欣及陳法蓉行在中環街市被捕獲。（小紅書截圖）

三人雖然均已年過半百，但肌膚與身材依然保養得極佳，完全不見歲月痕跡。不少網民看後紛紛留言驚嘆：「她們怎麼都不老啊」、「三個人看起來都像三十出頭」、「歲月好像在她們身上停住了」、「這種天然老去又保養得宜的感覺真好」。

網民大讚蔡少芬keep得好，完全不像生了三個小朋友。（小紅書截圖）

蔡少芬纖瘦身材成焦點 網民激讚：打敗99%同齡人

其中，身材高挑的蔡少芬更成為焦點！不少網民被她極致纖瘦的身形驚艷，紛紛大讚：「真挺拔」、「好薄一片人，身材保持得真好」、「她的體態好好哦，整個輕輕盈盈，薄薄一片」、「不說的話以為她只是20來歲」、「看起來真的很年輕，青春小美眉」、「這身材真的打敗99%的同齡人」、「生了三個孩子還能保持這種狀態，太自律了吧！」、「氣質真好」。

蔡少芬纖瘦身材成焦點，網民激讚：打敗99%同齡人。（小紅書截圖）

「閨蜜團」缺朱茵再引猜測？

同時，不少網民看見三位閨蜜私下自在相處的模樣，都大感羨慕：「能有幾十年互相陪伴的好閨蜜真的太幸運了」、「真正的友情就是這樣，素顏便服也能開心逛街」、「希望我50歲的時候也能和閨蜜這樣一起逛街！」不過，亦有細心網民發現，近幾次閨蜜聚會中似乎都未見朱茵的身影，因而引起部分人的好奇與聯想。

蔡少芬早前與朱茵一同拍完邵氏新劇《風華背後》。(葉志明 攝)

不過也有網民指出，蔡少芬先前才剛與朱茵一同拍完邵氏新劇《風華背後》，兩人私下關係一直非常好，無謂過份猜測。事實上，早前蔡少芬和朱茵宣傳新劇受訪時，就曾大方分享她們私下的相處模式。二人大爆在片場經常發生「小爭執」，但這種「火花」反而成為感情的催化劑。蔡少芬：「我試過一場戲同佢嗌交嘅，咁我要話佢佢又要話我，大家去鬧對方。但係排嘅時候我望住佢，我睇到佢嘅眼神所有嘢，我諗到跟住落嚟嘅戲，我同導演講：『我鬧唔落喎，點鬧啊，唔捨得鬧佢啊，好心痛喎。』」 她形容這種關係是「有怨有愛」，即便偶爾有磨擦，也能迅速和好，「其實我覺得唔會驚對方嬲嘅嘢，就係因為大家熟啊，如果驚對方嬲就會就住啦就住啦，算啦忍咗佢。」

蔡少芬大爆朱茵有在拍攝現場道歉。(葉志明 攝)

朱茵都表示「唔會」：「有咩嘢咪講咗出嚟，嬲咪嬲咗去咪算囉，即係都係人嚟㗎嘛。」這種「相愛相殺」的感情令她們沒什麼不能說，直截了當。蔡少芬突然大爆朱茵有在拍攝現場道歉，朱茵即笑著咆哮：「你嬲完未啊？仲講！」但朱茵其實只是示範她們在拍攝現場時的互動。被問到如果再加上陳法蓉及洪欣一起演時，她們異口同聲表示「如果有機會就好啦」，但朱茵清醒地表示「大單啦」，原來她想到如果4個人在一起拍時會：「會唔會OT呢不停，如果4個痴埋一齊OT就大單啦。」