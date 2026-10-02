余文樂離婚後身形Fit爆回春顏值重返巔峰　網民：張志明回來了

現年44歲的余文樂當年因帥氣外貌及型格打扮被封為男神，歌影雙棲發展，更創立個人潮流服裝品牌。但自2017年與皮帶大王千金王棠云結婚後，隨妻移居台灣後育有一對仔女便淡出幕前。近年余文樂多次被指身形走樣兼斷崖式衰老，不過今年7月宣布離婚後，隨即加入內地爆紅綜藝節目《披荊斬棘2026》，而近日有網民曝光了最新狀態，其回春Fit爆身形，隨即引起網民熱議。

昔日的余文樂身材Fit爆。(IG圖片)

余文樂近期積極回歸幕前工作。（IG圖片）

余文樂近年多次被指斷崖式衰老。（微博）

余文樂離婚後身形Fit爆回春

離婚後余文樂強勢回歸幕前，除了拍攝新劇《狩謊》之外，更加入內地爆紅綜藝節目《披荊斬棘2026》。上月首集現身節目時，余文樂面部及身形依然臃腫，但日前有粉絲捕捉到余文樂的最新狀態。在粉絲在社交平台分享的片段中，余文樂穿上黑色背心及長褲，大曬麒麟臂及Fit爆身形，一致獲網民大讚顏值重返巔峰。

余文樂比之前瘦了很多。（小紅書）

余文樂參加節目後在內地人氣急升。（小紅書）

網民大讚余文樂修身後顏值重返巔峰。（小紅書）

網民指披哥浪姐是減肥訓練營

有網民指余文樂瘦身後，回春了不少，更表示多露肉曬紋身看起來更型：「現在瘦下來顏值都回春了」、「就是要露出紋身」、「都係參加節目減到肥」、「披哥浪姐都是減肥訓練營，餘文樂都瘦了很多」、「還是要露膚，太有荷爾蒙了」、「現在是行走的荷爾蒙」、「果然人還得是瘦」、「Sexy！」