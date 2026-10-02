陳芷尤早產女兒獲准離開NICU　老公化身「真奶爸」奔波醫院送母乳

前TVB小花陳芷尤（Apple）（現名陳思帆）早前自爆因突然穿羊水，於懷孕32周時緊急剖腹早產誕下第二胎女兒，由於女兒屬於早產兒且體重偏輕，出生後需留醫於新生兒加護病房（NICU）及暖箱內接受觀察。現時在月子中心休養的陳芷尤，連日來十分掛念囡囡，日前她在社交平台分享喜訊，透露囡囡已獲准轉往特殊護理病房！

陳芷尤（現名陳思帆）在2024年3月突然宣布婚訊。（IG@xoxoapo）

好恩愛！（IG@xoxoapo）

同年9月誕下兒子「小龍果」，一家三口幸福美滿。（IG@xoxoapo）

陳芷尤第二胎早產誕女。（IG@xoxoapo）

現時已入住月子中心休養的陳芷尤，頭戴藍白花紋漁夫帽、身穿淺色居家哺乳服。雖然剛經歷早產剖腹手術，但見她皮膚紅潤緊緻，氣色相當不俗。（影片截圖）

由於女兒屬於早產兒且體重偏輕，出生後需留於新生兒加護病房（NICU）及暖箱內接受觀察。（IG截圖）

陳芷尤曬早產愛女暖箱踢腳照報喜 獲准由NICU轉往特殊護理病房

陳芷尤於IG限時動態分享了一張女兒在暖箱內的近照，相中所見囡囡向上舉起腳仔，相當精靈。陳芷尤興奮寫道：「Received call from Doctor this morning to inform me that Baby girl is GETTING OUT of NICU to special care TODAY! Thank god! Thank you for every prayer, manifestation and well wishes! You're such a strong girl! Take your time and pace, grow well and you will be home in my arms in no time!（今早收到醫生電話，通知我寶貝女兒今天可以離開新生兒加護病房，轉到特殊護理病房了！感謝上帝！也感謝大家的祈禱與祝福！你真是個堅強的小女孩，慢慢來，好好成長，很快就能回到我的懷抱裏了！）」

囡囡已由NICU轉往特殊護理病房！（IG截圖）

氣色紅潤。（IG截圖）

陳芷尤在中秋節分享早前與老公同囝囝「裝飾」孕肚的短片，想不到最後早產誕下第二胎囡囡，她感嘆道：「一切都發生得太快了，遠遠超出了我們的預期。今年的中秋節對我們家來說意義非凡。雖然我們暫時分隔兩地（新生兒加護病房、家裡和月子中心），但我知道我們很快就能團聚了！」（影片截圖）

陳芷尤老公化身「真奶爸」 拎保溫袋奔波醫院直送新鮮母乳

除了囡囡傳出好消息之外，陳芷尤亦曬出老公在月子中心準備出門的短片，並寫道：「真的奶爸」。片中所見，陳芷尤老公手拿保溫袋準備出發前往醫院，將陳芷尤辛苦泵出的母乳送去給留院的女兒。兩公婆為了愛女全心全意付出，網民紛紛留言送上祝福，祝願BB女早日出院一家四口團聚！

真奶爸！（IG截圖）

陳芷尤在月子中心努力泵奶，但起初就因不小心將不同次泵出來的母乳混合裝在同一儲奶袋中，不符合醫院規範而無法使用，不得不全部倒掉，令她極為自責。（IG截圖）