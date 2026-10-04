84歲盧海鵬搭地鐵被捕獲　多年來獨居作風簡樸極貼地

現年84歲的盧海鵬近年雖然因糖尿病引致青光眼、右眼不幸失明，且淡出幕前養尊處優，但生活依然過得非常充實。繼早前他在中山開騷獲得移居加拿大的兒子專程撐場後，日前又有網民在社交平台小紅書上載照片，指在港鐵車廂內巧遇盧海鵬，大讚他極之接地氣，出行完全沒有明星架子，精神氣色亦相當不俗。

84歲盧海鵬搭地鐵被捕獲。（小紅書照片）

入行逾半世紀生活極淡泊 曾經歷通波仔古天樂墊支醫藥費

雖然盧海鵬入行超過半世紀，但他私下生活極其淡泊慳儉，平日飲食作風簡樸，從不奢華揮霍，更不時被捕獲搭港鐵出行。盧海鵬曾於2018年接受「通波仔」心臟手術，當時因一度拖延，古天樂與杜琪峯極力勸佢入院，古天樂更主動先為其墊支20多萬元醫療費，事後鵬哥搞妥保險賠償後亦即時如數歸還。他先前接受訪問時直言，家中心臟病及糖尿病基因遺傳，老一輩親人多已離世，留在香港獨居生活最重要是「活得開心自在」。

鵬哥早前霸氣宣佈：「我而家咩病都冇！」（小紅書＠盧海鵬開咪）

鵬哥回到內地與久別重逢的親友聚首一堂。（小紅書@盧俊宇哥哥）

周潤發曾因憂心盧海鵬健康，邀請他一起跑步養生。（官方圖片）

移加健碩兒罕現身後台貼身照顧 鵬哥感觸：最珍貴掌聲來自家人

近年獨居的盧海鵬育有一子二女，子女向來較少曝光，這次兒子罕有現身後台，陪伴左右，幫手打點和照顧父親，相當細心。從盧海鵬於社交平台分享的片段可見，兒子身形健碩、皮膚黝黑，神態與父親頗為相似。盧海鵬事後在社交網感嘆：「演了一輩子戲，台上聽過無數掌聲，但最珍貴的掌聲，是來自家人。多謝我兒子，來給我捧場。」

盧海鵬父子神態極相似。（抖音＠盧海鵬開咪）