Hotstone Yoga突結業！歐倩怡淪苦主仍剩逾40堂未上：以為係詐騙

連鎖瑜伽中心Hotstone Yoga突然宣佈結業，引發不少學員關注。藝人歐倩怡（Cindy）接受《香港01》訪問時坦言自己亦是苦主之一，合共過數約一萬至二萬元，目前仍有40至 50堂瑜伽課未上。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。圖為香港仔店。（歐陽德浩攝）

結業前幾日仍獲邀約上堂

歐倩怡透露自己熱愛運動，今年6月初經朋友介紹加入Hotstone Yoga。起初她只是以180 元試上單堂課，其後購入較便宜的小堂數套票。隨後在店員推銷下補錢升級至更多堂數的 package，前後共過數兩次。她表示過去數月每星期都會上兩至三堂，甚至在中心宣佈結業前幾天（星期二），店員仍有發WhatsApp訊息詢問她是否預約上堂，豈料轉眼間便傳出結業消息，令她大感突然。

歐倩怡指結業前幾日仍獲邀約上堂。（邱愛霖 攝）

初時疑遭整蠱詐騙

歐倩怡指自己根本沒有收到Hotstone官方經Email或WhatsApp發出的正式結業通知，訊息全是靠一同上課的同學轉發。她坦言當初半信半疑，甚至觀察到結業信上的字體古怪、律師信又缺乏抬頭，一度懷疑是詐騙或整蠱，更提醒身邊同學切勿輕易將個人及銀行資料電郵給對方，必須先確認真偽。

歐倩怡初時以為遭整蠱詐騙。（IG@cindyauau）

一次過付清難追討 坦言不知如何是好

由於歐倩怡當初並未選擇分期付款，而是一次過過數，加上首筆款項早在6月付清，距離現時已有一段時間，因此她十分擔心無法透過信用卡中心取消交易。面對尚餘40多至50 堂未上的課程，她無奈表示目前完全不知道該如何追討款項，心情相當複雜。她最後說：「不過啲朋友教我，唯一可以做嘅嘢就係打去card centre試吓可唔可以取消呢條數，有同學仔話，120日內可以取消，所以我都覺得抆水，可能已經過120日了。」