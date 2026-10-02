周家蔚拜名廚為師出席廚藝界盛事　68歲廖偉雄白鬚現身狀態大勇

現年43歲的周家蔚（Janet）身為「洪家班」掌門人洪金寶新抱、洪天明太太，近年除了專心相夫教子之外，亦積極開拓餐飲事業。雖然周家蔚自小在外國長大，但就對中菜烹飪懷有極大熱情，今年6月更正式拜入星級名廚陳國強門下。上個月周家蔚就以新身份出席「香港國際廚藝交流協會」會慶晚宴暨第五屆幹事就職典禮誌慶，同場更有「燦神」廖偉雄，現場相當熱鬧！

周家蔚同老公洪天明。（IG@janetchowkawai）

恩愛。（IG@janetchowkawai）

一家四口幸福美滿。（IG@janetchowkawai）

近年積極參與「洪家班」品牌經營。（IG@janetchowkawai）

今年6月更正式拜入星級名廚陳國強門下。（IG@janetchowkawai）

周家蔚出席「香港國際廚藝交流協會」晚宴 廖偉雄現身狀態大勇

在活動現場，周家蔚身穿藍色西裝制服打卡，並於社交平台分享與「燦神」廖偉雄的合照。現年68歲的廖偉雄身穿黑色中式外套上台致辭及與嘉賓合照，一臉白鬚的他精神奕奕，狀態極佳。廖偉雄自淡出娛樂圈後，於內地發展有機農業及餐飲生意，經營得有聲有色。近年廖偉雄移居馬來西亞，繼去年在吉隆坡開設佔地1.5萬呎的高級食府「星廚私宴」後，他再下一城開設「玲瓏西刀魚蛋檔」，飲食事業愈做愈大，搖身一變成為「大馬飲食大王」！不過廖偉雄的健康狀況曾一度亮紅燈，去年2月他曾自爆左腳中風，右腳痛風，幸好經過治療後已有好轉，精神狀態亦愈來愈好。

「香港國際廚藝交流協會」會慶晚宴暨第五屆幹事就職典禮誌慶。（Facebook@香港國際廚藝交流協會）

「香港國際廚藝交流協會」會慶晚宴暨第五屆幹事就職典禮誌慶。（Facebook@香港國際廚藝交流協會）

現場相當熱鬧。（Facebook@香港國際廚藝交流協會）

廖偉雄亦有現身。（IG截圖）

致辭。（Facebook@香港國際廚藝交流協會）

周家蔚拜星級名廚陳國強為師 組隊出戰國際廚藝比賽勇奪銀牌

周家蔚過往主持及參演廚藝節目時，曾謙稱自己的手藝早已獲得老爺洪金寶及家族成員認同，平日家庭聚會亦經常由她掌廚。早前周家蔚在IG分享拜師儀式現場照片，興奮表示自己於6月16日已正式入門：「今年的6月16號是我正式踏入陳家班，正式拜陳國強師傅為師。多謝師傅收我為徒弟，在12門徒裏我排第10。一向愛烹飪的我，正式踏入廚藝界了，非常榮幸、開心，抱住一個多學習的心態一路向前。」她更組成「美女廚神隊」，遠赴馬來西亞出戰國際廚藝比賽並一舉勇奪銀牌，成功在廚藝界闖出名堂！

洪金寶、洪天明、周家蔚。（資料圖片）

洪金寶三代同堂。（TVB）

拜師。（IG@janetchowkawai）

周家蔚近年積極參與「洪家班」品牌經營，推出許多周邊產品。（IG@janetchowkawai）