周家蔚拜名廚為師出席廚藝界盛事 68歲廖偉雄白鬚現身狀態大勇
撰文：董欣琪
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現年43歲的周家蔚（Janet）身為「洪家班」掌門人洪金寶新抱、洪天明太太，近年除了專心相夫教子之外，亦積極開拓餐飲事業。雖然周家蔚自小在外國長大，但就對中菜烹飪懷有極大熱情，今年6月更正式拜入星級名廚陳國強門下。上個月周家蔚就以新身份出席「香港國際廚藝交流協會」會慶晚宴暨第五屆幹事就職典禮誌慶，同場更有「燦神」廖偉雄，現場相當熱鬧！
周家蔚出席「香港國際廚藝交流協會」晚宴 廖偉雄現身狀態大勇
在活動現場，周家蔚身穿藍色西裝制服打卡，並於社交平台分享與「燦神」廖偉雄的合照。現年68歲的廖偉雄身穿黑色中式外套上台致辭及與嘉賓合照，一臉白鬚的他精神奕奕，狀態極佳。廖偉雄自淡出娛樂圈後，於內地發展有機農業及餐飲生意，經營得有聲有色。近年廖偉雄移居馬來西亞，繼去年在吉隆坡開設佔地1.5萬呎的高級食府「星廚私宴」後，他再下一城開設「玲瓏西刀魚蛋檔」，飲食事業愈做愈大，搖身一變成為「大馬飲食大王」！不過廖偉雄的健康狀況曾一度亮紅燈，去年2月他曾自爆左腳中風，右腳痛風，幸好經過治療後已有好轉，精神狀態亦愈來愈好。
周家蔚拜星級名廚陳國強為師 組隊出戰國際廚藝比賽勇奪銀牌
周家蔚過往主持及參演廚藝節目時，曾謙稱自己的手藝早已獲得老爺洪金寶及家族成員認同，平日家庭聚會亦經常由她掌廚。早前周家蔚在IG分享拜師儀式現場照片，興奮表示自己於6月16日已正式入門：「今年的6月16號是我正式踏入陳家班，正式拜陳國強師傅為師。多謝師傅收我為徒弟，在12門徒裏我排第10。一向愛烹飪的我，正式踏入廚藝界了，非常榮幸、開心，抱住一個多學習的心態一路向前。」她更組成「美女廚神隊」，遠赴馬來西亞出戰國際廚藝比賽並一舉勇奪銀牌，成功在廚藝界闖出名堂！