富豪王賢訊指女友徐蒨駖唔貪錢：同前夫近十年婚姻點會貪錢

「口罩小姐」徐蒨駖（Marie）今日（1日）被爆出與公屋老公離婚後，戀上了「猛料馬主新歡」王賢訊，徐蒨寧與王賢訊雖然沒有公開承認在一起，但在社交平台上不時放閃，可見兩小口子十分甜蜜。不過亦有網民表示徐蒨駖因為貪錢才飛起公屋老公，對此，王賢訊接受《香港01》訪問時霸氣保護女友，直言：「佢絕對唔係咁嘅人！」

徐蒨寧與王賢訊雖然沒有公開承認在一起，但在社交平台上不時放閃，可見兩小口子十分甜蜜。（IG@auntielimemarie）

王賢訊霸氣保護女友

王賢訊對網民指徐蒨駖為了錢才飛起老公跟他「無縫接軌」，他馬上為女友澄清：「我諗係兩個失婚嘅人起埋一齊發生嘅一個神蹟！」至於貪錢方面，他則指：「我諗佢同佢前夫可以有接近十年嘅婚姻，咁我相信呢個已經唔需要去懷疑呢個人嘅為人啦。」雖然王賢訊沒有說明他們什麼時候認識及一起多久，但就說二人是由朋友開始，而二人分別都有自己的小朋友，被問到有否見過對方的小朋友時，他笑指：「我哋啲細路仔有一齊玩嘅。（都對方兒女事如己出？）小朋友其實好快玩到好埋，佢哋感情好好嘅。」

王賢訊表示同徐蒨駖相遇是「兩個失婚嘅人起埋一齊發生嘅一個神蹟」。

徐蒨駖被指飛起前夫。（IG@auntielimemarie）

徐蒨駖的優點？

另外，亦有人認為王賢訊條件優厚，為何會選擇徐蒨駖，到底徐蒨駖有什麼吸引他的地方。王賢訊停了數秒想了一想，之後就表示徐蒨駖吸引他的點是：「佢真係一個好唔計較嘅一個人，佢個心好善良。我諗大家要睇佢個性格係點，喺佢過去有接近十年嘅同佢前夫有婚姻，大家都知道究竟佢係唔係一個貪錢嘅人，我諗呢個已經係一個事實，大家都睇到。（佢同佢老公都係和平分開？）佢哋自己有佢哋自己嘅故仔啦，我估佢都有喺之前訪問有答過出嚟掛，咁我諗依家就係我頭先都講咗啦。」

徐蒨駖最吸引王賢訊的點是什麼？（IG@auntielimemarie）

王賢訊聞堂哥王賢誌即落閘

最後，王賢訊聞堂哥王賢誌就即落閘：「呢個就唔係咁方便講啦！（但係仲有冇聯絡？）始終係佢family嘅事嘛，我都唔係咁方便答啦。」

王賢誌遭胞妹力數不是，欠下「天文數字」巨債後遠走加拿大。（IG@mrvinciwong）