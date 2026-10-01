Marf推新曲《五時花 六時變》喜感爆燈　玩盡雙子座特性

女團COLLAR成員Marf邱彥筒近日推出年度第三支個人單曲《五時花 六時變》，歌曲以雙子座特質為題，為完美演繹出雙子座善變的個性，Marf在MV中以多個不同造型上陣，期間更打破一貫的型格形象，鮮有以喜感造型示人，在MV中發放笑彈。

女團COLLAR成員Marf邱彥筒近日推出年度第三支個人單曲《五時花 六時變》。

MV發放笑彈

歌曲《五時花 六時變》由Wyman黃偉文填詞，從歌名不難想像內容，就連Marf也笑說：「同事們聽到呢首歌都十分開心，佢哋話『冇錯，就係你嚟！』」Marf透露這首歌由來很有趣，「邀請咗Wyman填詞之後，我寫咗一堆message畀佢，想按佢嘅心情揀選合適題材，最後，佢話呢首歌作詞人係雙子座，寫畀雙子座嘅歌手，話將呢首歌送畀我。我覺得都幾有意義，於是專登搵埋今次MV導演，佢都係雙子座，就好似全部都係雙子座去做今次件事咁，大家最明白大家嘅心意。」

作為雙子座的Marf，未知現實中又是否五時花六時變？她謂：「我係五時花六時變嘅，喺決定前一刻仲有得郁嘅時候，個腦都不停咁變，但出咗嚟工作後，會睇大局多啲，但內裡個心都郁來郁去。」

歌曲《五時花 六時變》由Wyman黃偉文填詞，從歌名不難想像內容。

為演繹雙子座鍾意變的特質，MV中Marf以多個造型上陣，「今次MV主要講雙子座喺應對意外時，個腦有好多dramatic幻想，所以會有唔同嘅look，代表唔同嘅性格人設，其中一個喜感嘅大媽look，就係代表要照顧人。今次係咪要突破型格感覺？好多人會覺得呢個係Marf嘅面向，唔會估到我可以有幾咁極致，一個咁大媽嘅造型，呢個造型仲要顯現出母愛同關心人，真係好正，但其實今次MV會有好多面向，而呢個造型，我相信我到60歲都唔會着呢啲衫，所以好驚喜。」

至於提到今次MV最大挑戰？Marf坦言是揸車，她說：「第一次喺MV入面揸車，但係架車係Locker，我就好緊張，勁驚，始終揸人哋架車會特別緊張，仲要我本身係揸開細車，而呢架係長車，所以我好小心。」