姚正菁榮升國際級模特兒 首行時裝騷擺烏龍

林寶玉早前帶姚正菁到米蘭時裝周睇騷，日前菁菁網上貼圖爆出踏上當地天橋做Model，呢次復出第一擊認真威水！姚正菁為泰國品牌在米蘭時裝周做Model，為今次表演刻意減磅，用最佳狀態出場，呢日佢身穿紫色泰國民族服亮相，不少觀眾以為她是泰國華僑，為服裝增添色彩：「 真係發夢都冇諗過會做模特兒，仲要走上國際時裝周嘅天橋， 絕對係最難忘嘅經驗之一。」

姚正菁作為「模特兒」界新人，她笑稱拉高全騷「平均年齡」：「我要多謝經理人林寶玉同埋主辦方肯畀個機會我嘗試，我見到身邊好多模特兒都係年輕嘅小妹妹，得我一個係呢個年紀嘅新人，難免都會有啲緊張，後來主辦方同我講，我散發嘅女人味係後生Model搵唔到嘅，所以證明『發夢』同年紀無關，最緊要把握每一次機會。」

經過今次「做Model」後，姚正菁萌生進軍時裝界的念頭：「我今次真係好興奮，想喺時裝界繼續發展，因為我覺得冇嘢係冇可能。今次行show我都擺咗個大烏龍，因為綵排嘅場地比會場細，我一路掛住『表情管理』冇細心聽書，原來會場嘅Runway有成150米長，我行咗一半就已經掉頭走，真係超級尷尬！呢次算係我一個小遺憾，希望未來有其他機會可以再行show，完完整整咁樣行晒成個天橋！」