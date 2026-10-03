林盛斌大女遭網民攻擊身形外貌　被叫「收埋個女」：點解咁諗嘅？

林盛斌（Bob）與太太Pearl育有三女一子，一家六口生活熱鬧幸福。不過，作為星二代，Bob的大女兒林霏兒（Faye）早前卻因身形與外貌而遭到網民的無情批評。面對網上的惡意攻擊，作為父親的阿Bob絕不退縮。他近日作客陳敏之的網上節目《Chi Chat》時，罕有地詳細回應事件，更霸氣反擊那些叫他「收埋個女」的言論，展現出滿滿的父愛與睿智！

林盛斌係出名金牌司儀。（ig@bob_lamshingbun）

林盛斌係出名金牌司儀。（ig@bob_lamshingbun）

林盛斌係「多仔公」，育有三女一子。（ig@bob_lamshingbun）

愛女屢遭網民抨擊外貌 阿Bob大惑不解：點解要收埋？

阿Bob在節目中坦言，早前看到很多關於大女兒Faye的新聞，內容主要圍繞其樣貌、身形以及打扮衣著。他留意到網上討論區有一些網民留言，甚至叫他將女兒藏起來：「哎呀Bob，你收埋佢啦，即係如果你係真係錫佢嘅，或者你係你要識得保護佢，就唔好俾佢可能出席咁多場合，或者個人再收埋少少啦咁樣。」

對於這些言論，阿Bob感到非常奇怪兼大惑不解：「我覺得好奇怪，點解會咁嘅呢？點解會咁樣諗嘅呢？我唔覺得做爸爸媽媽，所謂嘅保護，係要收埋個女唔俾佢見人，或者唔好帶佢出席呢啲場合。因為佢永遠有一日都會見人㗎！」

讚賞女兒處變不驚 內心強大無懼閒言閒語

與其將女兒保護在溫室中，阿Bob更欣慰看到Faye面對惡意批評時所展現出的成熟與堅強。他驕傲地表示：「我好開心見到佢好成熟地去處理嗰啲所謂嘅閒言閒語，所謂呢啲嘅攻擊、留言。你見到佢個vibe係好positive嘅。」

陳敏之亦大讚Faye的心臟很強大，認為這絕對是遺傳了父母的優良基因。阿Bob認同地說，教導小朋友不一定要用說教的方式：「有時唔一定要點樣教嘅，係睇到你點做人，佢就感染到。」他亦讚揚太太Pearl非常正面，兩人一直以身作則教導子女如何做人做事。阿Bob更語重心長地分享了他對「保護子女」的獨特見解：「我覺得最大的保護，爸爸媽媽係應該令到個小朋友個內心強大、勇敢、有自信。建立個自尊心，識得去面對人，有個勇氣。我覺得應該係咁喎。」至於女兒將來會否入演藝圈，Bob說：「仲未知。」

林盛斌被叫「收埋個女」，表現有點無奈。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

林盛斌被叫「收埋個女」，表現有點無奈。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

林盛斌一家思想好正面。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

Faye曬絲質睡衣黑白照 霸氣發文擁抱不完美

事實上，Faye確實驗證了父親口中那份「內心強大」。早前，她在社交平台分享了兩張穿著貼身絲質睡衣款連身短裙的黑白照，展現自信美。她更以英文撰寫長文，抒發對身形與外貌的深刻感受。

她直言，時下很多年輕女孩未有意識到生命的意義遠大於「外表」與「體重」。看到女孩們因長胖或素顏而感到苦惱，她感到非常心痛。她霸氣地鼓勵大家：「你的身體是你的容器，你的臉是父母給你的禮物。沒有雙腿你不能奔跑，沒有雙臂你不能舉重，沒有美麗的眼睛你無法看見……所以，愛它，欣賞它，說聲謝謝。因為這世界上沒有另一個人跟你一模一樣，你是獨一無二的。」

最後，她更將這次拍攝形容為一趟旅程：「這不僅僅是為我拍下照片，更記錄了我的成長，我對自己身體的愛，以及我的不安全感，並去擁抱它們。」如此自信且充滿正能量的言論，絕對是阿Bob與太太最佳的教育成果！

（ig@fayelammm）

（ig@fayelammm）