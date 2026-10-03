前女團成員復出突爆健康危機　膽固醇超標出招自救：唔想食成世藥

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，直至去年李蘊承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。離婚後李蘊積極復出，重投樂壇推出新歌，更獲纖體公司垂青成功減磅，狀態極佳。不過日前李蘊於社交平台發文透露自己早前進行身體檢查時，竟發現膽固醇「超晒標」！

李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

慶祝生日。（IG@renee0727）

獲纖體公司垂青成功減磅。（IG@renee0727）

李蘊體檢爆膽固醇超標 抗拒終身服藥

李蘊在IG曬出8月尾及10月1日的兩份身體檢查報告對比，報告顯示，她在8月26日檢查時，總膽固醇高達6.69mmol/L（參考值為<5.17 mmol/L），低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇）更高達5.01mmol/L。李蘊分析膽固醇超標的原因：「第一可能係遺傳因素，第二係我食嘢從來冇節制，肥豬肉大閘蟹鵝肝咩都食。」她透露當時醫生建議她服用降膽固醇藥物，但考慮到此類藥物屬於長期藥，她抗拒指：「我唔想我得30幾歲就開始食成世藥🥲所以我就冇聽醫生講🫣」

李蘊在IG曬出8月尾及10月1日的兩份身體檢查報告對比。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

零跌Watt！（IG@renee0727）

自爆膽固醇超標。（IG@renee0727）

靚相。（IG@renee0727）

靠運動飲食「自救」一個月甩3kg 指標明顯改善

為了避免終身服藥，李蘊決定展開「自救」行動，透過做運動、控制飲食以及配合保健品調節。經過一個月的努力，她於10月1日再去檢查時，總膽固醇已降至5.48mmol/L，低密度脂蛋白膽固醇亦降至3.72mmol/L：「好開心，見到膽固醇都降返好多，而且我都瘦咗兩三kg。我知道好多人都有高膽固醇呢個問題，大家一齊努力降返去正常標準啦💪🏻如果唔係對心腦血管好大影響㗎🥺如果正常方法降唔到落嚟，就要乖乖食藥㗎啦！」不過她亦補充指，今次體檢同時發現有其他健康小問題，但仍會保持樂觀心態面對：「年紀開始上去…問題逐漸浮現..🤣心態好～就好！✌🏻」

溫馨。（IG@renee0727）

水着照。（IG@renee0727）

李蘊離婚告別全職媽媽 35歲拍短視頻復出宣告專注事業

早前李蘊出席《香港01》十周年慶祝晚會接受訪問時，自爆最近正積極在內地拍攝短片，順道為自己訓練演技，她坦言自從生了小朋友後，大部分時間都專注湊B及唱歌，已很久沒有嚐過演戲的滋味，希望藉此發掘更多拍劇機會。談到未來的十年大計，現年35歲的李蘊感觸地分享為人母的心聲：「過去真係花咗好多時間喺家庭同小朋友身上，而家小朋友開始慢慢大，望未來十年專注發展自己事業。雖然同埋家庭都一樣重要，但終於可以為自己諗多啲，發掘自己更多。我而家35歲，望到45歲可以令自己人生更加充實！」宣告全面重拾事業心！

李蘊出席《香港01》十周年慶祝晚會。（IG@renee0727）

拍短片。（IG@renee0727）