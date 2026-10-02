JPEX案｜林作被控串謀詐騙 無懼坐監：我唔係一個好識驚嘅人嚟

林作今日(2/10)召開記者會，為女友裕美所代言的品牌LadiM平反 。消委會早前測試市面上多款衛生巾，發現LadiM石墨烯衛生巾日用款的吸收速度達73秒，超出內地推薦性國家標準60秒的要求，表現被評為最不理想 。林作在會上為此進行澄清，並於會後接受《香港01》訪問，大談對涉及虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案官司及近況的感受 。

林作透露從來沒有為任何女性購買過衛生巾。（吳子生攝）

對於目前的官司進度 ，林作坦言：「不嬲都大把嘢想透露啦，大家知道我係一個咁鍾意講嘢同埋分享嘅人，但係我哋好尊重法律程序 。法律程序喺香港係需要時間，要配合啦，但我心深處都係嗰句，幾年前講過都係，最後真相會水落石出嘅，我哋會有耐性同埋尊重囉 。」

被問到會否擔心最終需要入獄服刑 ，他直言：「我唔係一個好識驚嘅人嚟嘅，但一定會好好咁面對同埋尊重個制度 。都需要時間嘅，但係正常係應該要咁 。」

林作今日開記者會。（吳子生攝）

亦補充表示，這段時間並未感到太大壓力 ：「好坦白，呢一年我反而有微小嘅收穫，因為呢一啲際遇令到我推出咗個『人生哲學』課程，去教其他人面對呢啲事情，反而可能係我今年最大嘅得著 。希望用我十幾年前喺大學學嘅哲學理論，幫大家走出人生逆境嘅困擾，呢個係我今年最大嘅收穫 。」

對於經歷官司，人生及心態有何轉變，林作認為主要與年紀有關 ：「真心喺呢兩年覺得自己過咗35歲，依家36，年底37，有過成熟嘅感覺，同以前真係有少少唔同 。我哋畢竟開始邁向40，同幾年前真係有啲分別 。」

被問到是否需要「收口」或變得穩重 ，他笑言：「兩年前都已經有少少啦，人生去到某個階段，當你真係有足夠嘅社會影響力嘅時候，你要反轉頭真係做啲好事、有啲貢獻，就唔係再好似後生仔咁囉 。依家就邁向真係幫人點樣活得更加好 。」

由於涉及司法程序，林作目前受限制無法離港 。他對此表示非常尊重 ，並提到自己本來就不喜歡旅遊 ：「我由讀書開始已經唔去旅行，喺英國8年我一次法國、義大利都冇去過，我唔鍾意旅行 。我有耳水不平衡問題，又有舟車勞頓嘅恐懼，又有少少密閉空間嘅問題，所以除非你逼我，我都盡量唔出去，我連護照過期都未續 。」