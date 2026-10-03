陳書君鐵定明年9月加拿大註冊結婚　孖未婚夫中式紅藍馬褂放閃

前有線新聞首席男主播陳書君（Vincent），自今年五月離巢重獲自由身後，人生邁向了全新的階段。雖然早前他曾拍片自揭14年前出櫃時，遭到生母以死相逼的慘痛經歷，但他並未因此放棄追求真愛。今年一月宣布與拍拖6年的未婚夫Steven訂婚的他，昨日（10月1日）在社交平台大曬兩人試穿中式禮服的甜蜜合照，並幸福宣告：「原來我們真的要結婚了！」

陳書君係前有線新聞首席男主播。（ig@vincentchan1013）

陳書君係前有線新聞首席男主播。（截圖）

準新人試中式馬褂 藍紅配搭帥氣十足

正在積極籌備明年加拿大婚禮的陳書君，在社交平台分享了婚禮準備的最新進度。他上載了兩張與未婚夫Steven齊齊試穿中式傳統馬褂的合照。照片中，一對準新人分別穿上了一藍一紅、繡有精緻金龍圖案的中式禮服，雙雙將手放在背後，對著鏡頭展露充滿幸福的燦爛笑容，帥氣度爆燈。

陳書君在帖文中難掩興奮之情，寫道：「婚禮準備進度+1🤵🏻‍♂️🤵🏻‍♂️今日和Steven去試中式馬褂。當有些事情真的一步一步發生，才會突然覺得：原來我們真的要結婚了。進度條又向前了一格。下一關：繼續選擇困難😂」他更以英文補充：「One step closer to the big day. Tried on our Chinese wedding suits today, and it suddenly felt very real. We’re really getting married.❤️」

（ig@vincentchan1013）

（ig@vincentchan1013）

出櫃曾遭母跳橋威脅 堅守底線拒絕騙婚

這份幸福實在來之不易。早前陳書君在自家YouTube頻道剖白，14年前向父母坦白性取向時，換來的卻是母親情緒失控的痛罵：「你不如死咗去算啦。」母親更曾激動得揚言要到寓所附近的鐵路橋跳橋輕生。面對生母極端的以死相逼，陳書君當年堅守道德底線，拒絕為了滿足家人的期望而選擇欺騙別人。他當時語氣堅定地表示：「我無可能做一件違背我良心嘅事，或者違背我個人喜好，違背我個人嘅自主，尊重自己嘅權利。我都無可能做啲咁冇良心嘅事，就係去呃一個女仔，呃兩個家庭，只為咗去fulfill（滿足）你哋對我嘅所謂期望。」

爆發罵戰，陳媽媽更叫自己兒子「不如死咗去」。（ig@vincentchan1013）

陳書君接受求婚。（ig@vincentchan1013）

接受與另一半求婚。（ig@vincentchan1013）

拋開主播包袱 大方正名對方為「未婚夫」

如今徹底卸下傳媒人包袱的陳書君，日前已大方在Threads宣布，兩人計劃於明年大約9月在加拿大註冊結婚。他更勇敢為愛人正名，懇請外界不要再以「同性密友」來形容他們的關係，強調對方是他的「男朋友」或「未婚夫」，希望能得到大家的尊重與真實陳述。