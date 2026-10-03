前港姐季軍65歲奢華慶生　曾入獄抹廁所重返上流社交圈富貴不減

1982年港姐季軍寇鴻萍（Isabella）於2022年因逃稅罪成被判囚9個月，出獄後她重新出發，富貴生活不減。日前寇鴻萍迎來65歲生日，獲富商老公梁廷鏘及兩名愛女唐貝詩（Lydia）、唐貝欣（Fiona）舉辦盛大派對慶祝，一家四口同框十分溫馨！

寇鴻萍（Isabella）同老公梁廷鏘。（微博@寇鴻萍Isabella）

前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅，涉稅款料逾百萬元，判監禁九個月，即時入獄。（資料圖片）

寇鴻萍四出外遊，更大曬名牌手袋。（IG@kauisabella）

寇鴻萍出獄後富貴生活不變。（IG@kauisabella）

慶祝生日。（IG@kauisabella）

寇鴻萍65歲奢華慶生 着銀色閃鑽晚裝同框女兒狀態大勇

唐貝詩在社交平台分享派對現場靚相，並寫道：「Happy birthday Mom❤️」相中所見，現場佈置了繽紛氣球牆、璀璨燈飾及多款造型精緻的生日蛋糕，寇鴻萍身穿一襲銀色閃鑽晚裝登場，狀態大勇，完全看不出已年過六旬，兩名女兒唐貝詩及唐貝欣亦精心打扮到場，一家四口齊齊切蛋糕，場面熱鬧！

開Party慶祝65歲生日。（IG@tongbest）

開Party慶祝65歲生日。（IG@tongbest）

一家四口。（IG@tongbest）

熱鬧！（IG@tongbest）

寇鴻萍告別9個月監獄生活重新出發 重返上流社交圈生活富貴

寇鴻萍淡出娛樂圈後曾轉戰保險業及餐飲生意，但在2022年被裁定11項蓄意意圖逃稅罪成，被判即時入獄9個月。去年寇鴻萍曾在訪問中罕有分享於獄中的生活，又剖白了成為階下囚的內心衝擊，她回想聽到判決結果的當下是晴天霹靂與難以接受，坦言對獄中生活感到恐懼，她透露獄中生活作息極度規律，早上6時15分起床，晚上10時45分關電視就寢，獄中環境相當整潔，由於疫情關係，她在六至七人房間需要自行清潔，每周進行一次使用強效消毒水的大清潔，就連蟑螂都在欄杆外「反肚」：「啲曱甴完全入唔到嚟，因為成間房都係消毒藥水味；廁所我哋都抹得好乾淨，講到明有一滴水都要抹。」而寇鴻萍出獄後迅速重拾生活步調，不時出席各大商會與慈善活動、大曬名牌手袋，生活依然富貴！

不時出席各大商會與慈善活動。（IG@kauisabella）

大曬名牌手袋。（IG@kauisabella）

重新出發。（IG@kauisabella）