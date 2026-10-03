AK Alton無禮惹公關災難　網民盤點MC任達華等藝人禮貌細節教做人

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）與王智德（Alton）日前在接受傳媒訪問時的應對態度意外爆發公關危機。受訪期間，兩人被指當眾打呵欠兼表現極不耐煩，Alton在面對記者追問節目新主持陣容時直接回嗆「你知咁多嘢，你自己訪問自己呀嘛！」；而AK被問及心情時，更將話題扯到天災，敷衍回應「大家關心下出面嘅事情，泰國水浸啊」。

Alton叫記者自己訪問自己，此語一出，AK、Lokman笑得最誇張，反而姜濤、Ian、Anson Lo沒有太大反應。

AK（前排右3）回答記者問題表現得極度抗拒。（YouTube@Viu1 HK）

片段於Threads及討論區瘋傳後，大批網民怒轟兩人「態度輕佻」、「將無禮貌當真性情」。娛樂圈極度重視待人接物與情商（EQ），不少天王天后級藝人即便面對尖銳提問或繁重工作，依然能維持專業態度與禮貌。以下盤點10位娛樂圈公認極有禮貌的藝人，示範何謂專業修養：

1. 容祖兒 （IG/@yungchoyee）

天后容祖兒入行多年，向來以高EQ及親和力著稱。面對傳媒尖銳提問，祖兒曾坦言以前也會想尖叫，但後來悟出處世之道：將記者當成朋友聊天，完結後才上車消化情緒，高情商表現獲網民大讚。

2. 周潤發（發哥）。（小紅書截圖）

發哥的親民與禮貌早已深得人心。無論是在山上行山還是日常外出，面對市民或記者要求合照，他非但來者不拒，甚至親自拎手機自拍，對傳媒亦永遠滿面笑容，毫無巨星架子。

3. 劉德華。（微博圖片）

華仔身為演藝圈楷模，多年來對工作人員、傳媒及粉絲都保持極高尊重大氣。每逢頒獎禮或活動，他都會主動向工作人員道謝，面對傳媒追問亦總是溫和體諒，展現極高個人涵養。

4. 張敬軒。（官方提供圖片）

張敬軒是圈中公認的「禮貌公爵」，不論對前輩還是後輩都十分恭敬。他經常公開感謝幕後工作人員，面對記者訪問時更會貼心關心傳媒的工作辛勞，親和力滿分。

5. 任達華。（葉志明 攝）

黃浩霆訪問任達華蝦碌被批欠尊重 ，華哥完全沒有擺架子，反而全程保持微笑、得體回應。（TVB）

任達華表示娛樂圈需要薪火相傳，大家應給予新人更多成長的空間。（葉志明攝）

TVB娛樂新聞台主播黃浩霆早前在電影《浪花男女》宣傳活動上爆出嚴重採訪事故。當日影帝任達華（華哥）特意現身探班支持後輩魏浚笙（Jeffrey），並未參演該片。未料黃浩霆受訪時未有做足功課，竟當面追問華哥：「除咗Jeffrey之外，你有冇同其他女演員有傳統/對手戲？」面對超低級失誤，任達華當下顯得無語且無奈，但隨即展現高EQ禮貌澄清：「呢部戲我冇參與㖞」。場面極度尷尬，片段流出後隨即在Facebook、Threads及連登討論區瘋傳。大批網民怒轟黃浩霆「零準備」、「極不專業」，直指若非華哥修養好大方化解，主持恐難以收場。

其後華哥出席時裝騷活動受訪時被問及此事，他大方表示完全沒有放上心，更主動為後輩說項，認為新人需要時間磨練：「我覺得應該畀多啲機會佢，自從今次之後，佢會變得聰明，佢會做多啲功課」。華哥的幽默與大度再次贏得網民好評。

6.陳慧琳。（公關提供）

身為一代天后，Kelly面對傳媒的尖銳提問時向來以率真及高EQ著稱。她每次受訪均認真聆聽記者提問，即使遇到尷尬或敏感話題，亦能用獨特幽默感輕鬆化解，從不擺架子或當場黑面，給予傳媒極大尊重。不少行內記者指出，與Kelly做訪問「舒服又愉快」，大讚她「將真性情與禮貌平衡得極好」。

7. 林家謙。（葉志明 攝）

作為新一代創作歌手，林家謙謙遜有禮的性格深受行內人喜愛。受訪時他表現平實誠懇，對傳媒及幕後工作人員永遠保持敬意，謙虛態度獲得大眾肯定。

8. MC張天賦。（IG@mcheung1201）

MC張天賦自出道以來憑實力橫掃多個樂壇新人及男歌手獎項，人氣居高不下。他私下工作態度非常認真，每次完成錄影或訪問後，均會向在場工作人員說「辛苦晒」及道謝，對傳媒提問亦盡量滿足，展現極高教養。

9. Tyson Yoshi（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi友善親民眾所周知，有網友指在平安夜於灣仔見到Tyson Yoshi，表示「佢泊車有啲困難，幫咗手睇位，好小事但佢係咁講唔該，勁正，仲肯同我影張相。本身其實唔係你fans，不過之後我有係咁聽你啲歌，好好聽，下次會去睇演唱會。」

10. 馮允謙（IG@jayfungmusic）

有網友發文憶述事件經過，表示：「之前返event要跟JayFung拍段片，自己因為太緊張要再影多次亦沒有遭對方嫌棄：「佢完全唔嫌麻煩，仲笑住同我講Sorry要辛苦我拍多次，都唔係你錯講咩sorry喎，係都係我講」。之後網民想與Jay Fung合照，他超禮貌話唔好意思，轉頭忙完再影，之後Jay Fung竟然真的再來找她合照：「hi，你點呀～辛苦嘛」、「我冇唔記得你㗎，我哋影相啦！』黐線佢真係超級好。事隔兩年我都仲係覺得好難以置信。」