張致恒被債主揭欠7萬拖足4年不還　一期電費逼近1萬使費驚人

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）近年屢傳婚變及財困，被爆欠下周身「街數」，近期二人在網台《鼎豐盛》中罕有合體受訪，大爆家庭內部矛盾，張致恒在鏡頭前努力營造「為養家苦幹」的勤力好爸爸形象，嘗試洗底，更堅稱絕不申請破產，認為做人要有擔當。不過早前有債主在網上撰長文踢爆張致恒的「真面目」，直斥他與雯雯多年來利用「窮、欠債、4個小朋友、自閉症」四大套路博取同情及外界關注。日前債主兼苦主M接受傳媒訪問時，再揭張致恒欠債拖足4年都不還，更驚揭張致恒一期電費逾九千元，相當大使！

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。（IGstevencheung）

張致恒早前受訪時坦言背負百萬債務曾萌輕生念頭。（IG@stevencheung）

張致恒受訪試圖洗底拒破產 借錢卑微追數賴皮

債主M曾是張致恒的好友，自稱是一名普通打工仔，他透露自2022年起每隔幾天或每周就會收到張致恒的留言求助，每次都以「兒子無錢食飯」、「被迫遷」等各種理由，開口借幾百至兩、三萬元不等，M出於同情心軟，一年多借出共七萬元。M更出示多段留言錄音，張致恒在求助時低聲下氣：「你幫埋我今次啦，我真係……我真係會還畀你㗎！我就算……我每個月（還）一、兩千，起碼我都真係會還啦係咪？我會還㗎，我求下你啦！」不過之後張致恒未有兌現承諾，態度更轉為賴皮：「喂大佬，我爭你錢啫，使唔使玩咁大呀？再加上，講咗好多次畀你聽，我冇錢我點還畀你啫？你點樣逼我，點樣催我，我都還唔到出嚟，係咪先？」

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG@stevencheung）

張致恒及雯雯罕有合體，接受網上頻道「鼎豐盛」訪問。（IG@ g.p.m_tvvvv）

單期電費竟高達$9,489 苦主M痛批拖數4年反被封鎖

而債主M最近一次追數是在今年5月，當時見張致恒開始北上登台及做直播，於是要求他先償還部分欠款，但張致恒卻向M出示一張家居截電通知的電費單，以沒錢交電費為由繼續拖數，電費單所示是2月11日至4月10日一期的電費，竟高達$9,489元，又大呻還有二千元的水費未交。今年5月張致恒曾承諾：「六月中我籌一萬蚊畀你。」但事後他不但未有還款，甚至直接封鎖了M的社交平台及電話，讓對方追討無門。苦主M痛斥張致恒借完錢卻有心不還，還要博同情，更封鎖債主，可謂是「無恥無賴」。

張致恒亦有北上登台。（IG@stevencheung）

張致恒早前向債主喊話，懇請他們高抬貴手：「我都希望各位我嘅債主……我唔做嘢真係還唔到錢。同埋因為而家嘅工作其實唔係話好似以前咁樣，接住接住接住咁樣嚟，工作量唔係好多，我都要靠……其實都仲要係靠搬運工作嘅底薪，再加埋一啲少量嘅演出去撐住個屋企。」（IG@stevencheung）

用消費券買床褥 遭質疑家庭開支嚴重失衡

債主M透露曾向網台《鼎豐盛》了解有否出糧給張致恒，對方回覆表示張致恒是收錢後才埋位開工，最後更封鎖了M。M更爆料 張致恒3年前領取香港政府發放市民的$5,000元消費券後，竟再向M借數千元，聲稱是急用買奶粉，並解釋因老婆生完第二胎後腰骨痛，所以用消費券買了新床褥，令M不禁感嘆：「有錢都入咗糧食先啦，點會用嚟換床褥。」事實上過往亦有網民指張致恒家中家電齊全、一屋玩具，老婆又換新iPhone，完全不似財困。而早前張致恒與老婆雯雯合體接受訪問時，有網民質疑：「點解佢老婆有錢漂頭，唔係話窮到冇錢交租交水電煤又或者小朋友開支咩？」張致恒就反擊：「其實一支漂髮劑都知不過係幾十蚊啫，仲要係我幫佢查上個頭度。」但網民仍狠斥：「真係窮嘅人唔會再用錢喺呢啲無謂地方」、「染頭髮就有錢㗎啦，係交電費冇錢咋嘛。」

兒子因患上手足口病，嘴爛了但不識講，用手持續抓嘴巴致全身血。（YouTube@健康嗎 Health Code）

近日有網民在社交平台以「張致恒真面目」為題發文。（threads@loanpro.wongsir）

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

債主M公開證據 張致恒借錢不還早有前科

債主M再展示張致恒大話連篇、編造各種理由借錢的證據，包括以老婆在私家醫院生仔、兒子無錢食飯、無錢買衫等為由。而張致恒借錢度日更早有前科，當年他被爆出一腳踏七船時就曾被追債，正印梁皓恩甚至發出最後通牒要他償還10萬元欠款。長子出世不久，張致恒又被Model朋友Naomi公開追債，指他租住貴租村屋、出入搭的士，更被影到與雯雯買玩具買到滿載而歸，卻遲遲不肯還錢。過往亦有不少圈中好友都因張致恒借錢不還而雙方反目，債主M更出示張致恒曾向家姐張詠恩借錢求助，但對方完全沒有回覆。

張致恒解釋生四個小孩的原因。（《鼎豐盛GPM》影片截圖）

債主M又指雖然張致恒堅稱絕不申請破產，因為想負責任，但朋友借錢並無簽下任何欠單，所以即使張致恒賴皮都無辦法，而他欠下7萬以來只還過3900蚊，但還完轉頭又借返，猶如無底洞一樣。