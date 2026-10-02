小魏魏嘉瑩前進台北市立兒童新樂園　 與現場大小朋友熱情互動

「創作女聲」小魏魏嘉瑩推出全新《快出來玩 》玩樂自選輯，同名歌曲《快出來玩》正是特地為台灣虎航量身訂做的主題曲，以洗腦副歌與貼近日常的歌詞引發共鳴，也設計了充滿活力「虎爪舞」，更受邀擔任茶飲店一日店長，親自調製「虎趣桃」送給幸運民眾。

小魏魏嘉瑩擔任一日店長親自調配飲品「虎趣桃」。(公關提供)

小魏魏嘉瑩擔任虎航Ｘ一沐日一日店長。(公關提供)

手搖飲就是小魏的能量來源 寫歌、錄音、練團都要來一杯。(公關提供)

《快出來玩》遊樂園快閃計劃繼續展開，第二站前進台北市立兒童新樂園，超過500位小魏歌迷將兒童新樂園整個樹蛙表演場塞滿，小魏一連帶來《我要把眼淚當汽水》、《抓馬喵星人》、《我們是奇奇與蒂蒂》、《喜歡我吧》等歌曲。為了與歌迷近距離互動，活力十足的小魏幾乎全程走下舞台、穿梭觀眾席，與現場大小朋友熱情互動，現場不僅有還坐著娃娃車的小小粉絲，也有爺爺奶奶相伴前來，跨世代一起享受音樂。唱到《出來玩時》，小魏更邀請想上台一起跳「虎爪舞」的大家一起上台同樂，沒想到現場反應熱烈踴躍登台，轉眼間舞台就被大小朋友站滿，讓小魏驚喜笑說：「這是我跳過最多人一起的虎爪舞！」就連兒童新樂園吉祥物「尋寶隊小隊長」也驚喜現身，加入小魏與全場歌迷一起大跳「虎爪舞」，將現場氣氛推向最高潮！

小魏《快出來玩》吸引跨世代歌迷 娃娃車萌娃、爺奶齊聚兒童新樂園。(公關提供)

小魏帶來多首好聽的歌曲。(公關提供)

兒童新樂園吉祥物「尋寶隊小隊長」一起跳虎爪舞。(公關提供)

邀全場齊跳「虎爪舞」大小朋友熱情蜂擁上台 小魏驚呼「跳過最多人一起的」。(公關提供)

演出結束後，小魏也邀請三位最熱情的歌迷一起遊玩遊樂設施，特別挑選國小、國中及已踏入職場的三位不同年齡層歌迷，分別與小魏一對一體驗碰碰車、旋轉木馬及小飛碟，一人一項遊樂設施，肩並肩一起玩樂聊天，彷彿開啟專屬「小視窗」享受難得的獨處時光，一邊玩樂、一邊聊天互動，讓歌迷開心直呼難忘。此外，小魏也加碼挑戰投籃、套圈圈及射氣球展現十足玩心，最終成功贏得一隻玩偶，還特別表示要將戰利品送給歌迷，把這趟遊樂園之旅的快樂延續下去。

小魏化身專屬玩伴！與歌迷一對一玩遊樂設施、聊天笑喊難忘。(公關提供)

小魏魏嘉瑩《快出來玩》遊樂園快閃第二站前往兒童新樂園。(公關提供)

小魏魏嘉瑩邀大家一起前往遊樂園玩。(公關提供)

小魏挑戰投籃等遊戲獲得玩偶。(公關提供)